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ТАСС

Франция заявила, что для нее нет принципиальных табу в деле помощи Киеву

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Президент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон.
Источник изображения: Benoit Tessier,POOL via AP

При этом президент страны Эмманюэль Макрон ранее заявлял, что поставки вооружений Украине не должны вести к эскалации конфликта или наносить ущерб обороноспособности самой Франции

ПАРИЖ, 19 марта. /ТАСС/. Франция не ограничена каким-либо табу в деле помощи Киеву. Об этом заявила глава французского МИД Катрин Колонна в интервью газете "Журналь дю диманш", печатная версия которого вышла в воскресенье.

Комментируя решение Польши и Словакии предоставить Украине истребители МиГ-29, министр отметила, что "все, что позволяет помочь Украине, полезно, поскольку она находится в ситуации легитимной обороны". "Польша и Словакия сделали то, что они посчитали полезным, исходя из того, что у них есть такие самолеты, с которыми украинцы знают, как обращаться", - подчеркнула Колонна. "Возможно, такому сценарию последуют другие страны в будущем", - добавила она.

"В принципиальном плане для нас нет табу", - сказала Колонна, не уточнив, может ли Париж предоставить Киеву истребители. "Мы отвечаем на те нужды Украины, о которых она нам говорит: это боеприпасы, средства противовоздушной обороны", - подчеркнула министр. "Необходимо, чтобы Украина могла сопротивляться с помощью средств, которые доступны сейчас", - отметила она.

В конце января французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что поставки вооружений Киеву не должны вести к эскалации украинского конфликта или наносить ущерб обороноспособности самой Франции.

Накануне президент Польши Анджей Дуда заявил, что Киев в ближайшие дни получит от Варшавы первые четыре истребителя МиГ-29. Правительство Словакии в пятницу одобрило передачу Украине 13 таких самолетов. 

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Польша
Словакия
Украина
Франция
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