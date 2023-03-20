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По данным американской прессы, армия США пополнится армейскими бронетранспортёрами AMPV, которые придут на смену бронемашинам эпохи вьетнамской войны. Издание отмечает, что старые бронетранспортёры составляют треть гусеничных машин в подразделениях тяжелой бронетехники.

На прошлой неделе около 20 новых машин были доставлены в боевую группу 1-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии, пишет Military.com.

Бронированная многоцелевая машина представляет собой гусеничную бронированную машину с таким же приводом и подвеской, как и боевая машина M2 Bradley, 60 единиц которых направляются на Украину.

AMPV заменяет M113, бронемашину, которая более 60 лет была частью гусеничного корпуса армии. По данным Military.com, в течение следующих 20 лет в американскую армию поступит около 3000 новых бронетранспортёров.

AMPV был разработан компанией BAE Systems, получившей контракт в 2014 году. Первая машина была готова через два года. Однако серийное производство и поставки несколько раз откладывались, в том числе из-за пандемии COVID-19.

Устаревшие машины М113 десятилетиями были основой в боевой группе бронетанковой бригады - главном бронетанковом соединении армии. С недавних пор десятки этих бронемашин были поставлены в интересах киевского режима. До 70% поставленной Украине техники такого плана уничтожено или выведено из строя.