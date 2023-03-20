Экс-премьер Украины прогнозирует ужесточение Киевом мобилизации

Николай Азаров указал на дефицит живой силы в ВСУ

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Власти Украины из-за дефицита живой силы готовятся ужесточить мобилизацию. Такое мнение выразил бывший премьер-министр страны (2010-2014) Николай Азаров.

"Киевский режим готовится ужесточить мобилизацию. Теперь будут не просто вручать повестки на руки. Теперь будут массово всех паковать, везти в военкомат, а оттуда сразу в учебку на пару дней и на передовую. Это обусловлено тем, что существует огромный дефицит живой силы", - написал он на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

23 января президент Украины Владимир Зеленский объявил, что командованию ВСУ поручено сформировать резервы личного состава, чтобы создать возможности для ротации военнослужащих. При этом в украинских СМИ в последнее время часто появляются сообщения, что сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (аналог военных комиссариатов в России) прямо на улицах раздают повестки мужчинам, зачастую с применением силы.

Информация о переброске ВСУ в зону боевых действий мобилизованных без должной подготовки поступали и ранее. В частности, об этом со ссылкой на данные сообщал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его данным, командование ВСУ перебросило из Днепра (ранее - Днепропетровск) в район Кременной около сотни неподготовленных мобилизованных солдат. Как отметил офицер, работники военкоматов заверяли солдат, что их повезут на полигон для обучения.