В Киеве заявили о передаче Канадой машин для ремонта танков Leopard

В минобороны Украины заявили, что Канада передала Киеву бронированные ремонтно-эвакуационные машины для обслуживания танков Leopard 2. Сообщение появилось в телеграм-канале ведомства.

Ранее 18 марта Владимир Зеленский уведомил, что Киев получит очередной пакет военной помощи от НАТО.

"Канада отправила Украине бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3... для обслуживания украинских танков Leopard 2", - указали в военном ведомстве.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров указывал, что Россия оставляет за собой право уничтожать любые поступающие на Украину военные грузы.