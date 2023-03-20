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В Киеве заявили о передаче Канадой машин для ремонта танков Leopard

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Немецкий основной танк Леопард 2
Немецкий основной танк Леопард 2.
Источник изображения: © CC BY-SA 2.0 / Allied Joint Force Command Brunssum

В минобороны Украины заявили, что Канада передала Киеву бронированные ремонтно-эвакуационные машины для обслуживания танков Leopard 2. Сообщение появилось в телеграм-канале ведомства.

Ранее 18 марта Владимир Зеленский уведомил, что Киев получит очередной пакет военной помощи от НАТО.

"Канада отправила Украине бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3... для обслуживания украинских танков Leopard 2", - указали в военном ведомстве.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров указывал, что Россия оставляет за собой право уничтожать любые поступающие на Украину военные грузы.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Россия
Украина
Продукция
Leopard-2
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
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