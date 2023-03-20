"Марионеткам США" посоветовали не провоцировать "русского медведя"

Al Binaa: Россия раздавит любого, кто посягнет на ее безопасность и интересы

Прежде чем поддерживать Украину, западным "марионеткам США" нужно вспомнить историю, пишет Al Binaa. Именно Россия освободила Европу от французской экспансии Наполеона и фашизма Гитлера. Так что в случае угрозы ее безопасности и геополитическим интересам Москва "раздавит любого", уверен автор статьи.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что западные страны весьма близки к тому, чтобы направить войска на Украину. Руководство НАТО отрицает подобные планы, а МИД России предупреждает о возможных последствиях такого решения.

Американские марионетки в Европе, прозванные в западных СМИ «лидерами Евросоюза», продолжают массированную информационную атаку на Россию, обвиняя ее во «вторжении» на Украину!

Этим марионеткам нужно вспомнить историю древней и современной Европы и рассказать народу правду о подчиненном положении западных стран Соединенным Штатам. Им стоит подготовиться к изменениям и начать двигаться в правильном направлении до того, как Путин повторит то, что произошло 208 лет назад, когда русская армия во главе с императором Александром I вошла в Париж (31 марта 1814 года).

В этот день император Франции Наполеон Бонапарт бежал из страны, а Париж сдался. Военная кампания по вторжению, оккупации и установлению контроля над Россией провалилась, несмотря на поддержку двадцати двух «союзных» европейских стран, находящихся под полным контролем Франции. Они больше напоминали колонии, нежели независимые государства.

24 июня 1812 года Наполеон вторгся на территорию Российской империи с огромной, по меркам той эпохи, армией, насчитывавшей свыше 600 тысяч человек. Он намеревался взять Москву и заставить Александра I подписать договор о полной капитуляции.

31 марта 1814 года его войска сдались, и Наполеон был вынужден отречься от престола и отправиться в ссылку на остров Эльба.

Прежде чем это произошло, под натиском русской армии французам пришлось бежать из Москвы и отступать на запад (в то время столицей Российской империи был город Санкт-Петербург). Бегство армии Наполеона было хаотичным и очень трагичным. В Париж вернулось менее 50 тысяч человек, тогда как почти 550 тысяч были убиты, ранены или взяты в плен русскими.

Поражение армии Наполеона ознаменовало начало новой эры в Европе, да и во всем мире, по следующим причинам:

— Поражение Франции и победа России положили начало борьбе европейских народов за освобождение от французской гегемонии, что повлекло за собой возникновение новых действительно независимых государств. В Восточной и Западной Европе появилось несколько королевств, важнейшими из которых были Пруссия, Бавария, Вюртемберг, Саксония, Болгария, Сербия, Польша и другие.

— Провал Франции также привел к ослаблению влияния Османской империи на Балканском полуострове, чьи народы, вдохновившись исходом войны между Российской и Французской империями, решили бороться за независимость и освобождение от османского ига. Многие балканские страны фактически обрели независимость от Османской империи в последующие годы.

— Александр I смог сохранить территориальную целостность Российской империи, включая земли современной Украины, и закрепить за ней статус великой мировой державы. Он доказал европейским народам, что Россия — это страна, способная не только защищать свои интересы, но и безопасность всего европейского континента без каких-либо экспансионистских амбиций. Александр I вывел все русские войска с европейских территорий, которые были захвачены во время преследования остатков наполеоновской армии.

Будь то царская, советская или путинская — на протяжении веков Россия никаких экспансионистских войн на европейском континенте не развязывала, а была лишь вынуждена защищаться от агрессии западных государств.

Именно это и произошло в первой половине ХХ века. Советский Союз был вынужден противостоять нападению фашистской Германии, которая вторглась на территорию страны, в том числе и на земли. Украинская Советская Социалистическая Республика (УССР) была создана Владимиром Лениным в 1920 году после ликвидации украинских нацистов, в том числе Степана Бандеры. В 1915 году были созданы многие нацистские организации под руководством немецких и австрийских спецслужб. Они использовались в борьбе против российской армии и получали поддержку от Германской и Австро-Венгерской империй вплоть до 1918 года. В Первой мировой войне эти государства потерпели поражение и прекратили свое существование.

При этом необходимо подчеркнуть, что 70% фашистских войск, вторгшихся в страны Европы (кроме Великобритании), сражались на восточном фронте, то есть на фронте Советского Союза. Его протяженность составляла 1700 километров — от Ленинграда (900 дней находился в блокаде), расположенного на северо-западе России на берегу Финского залива Балтийского моря, до Сталинграда, в бассейне реки Волги на Северном Кавказе (к северу от Каспийского моря).

22 июня 1941 года войска фашистской Германии вторглись на территорию Советского Союза, а в конце лета бои уже велись на ближних подступах к Москве, где они встретили серьезное сопротивление и были вынуждены отступить.

Далее последовало контрнаступление советской армии против немецко-фашистских войск, которое привело к следующим последствиям:

— Советские войска освободили все территории Европы, оккупированные фашистами, включая земли, которые сегодня принадлежат Украине и Польше. В настоящее время эти две страны наиболее враждебно настроены против по отношению к России. Обратите внимание, что во время русской кампании 1812 года территория современной Польши входила в состав Российской империи.

Это означает, что Советский Союз, ядром которого была Россия, освободил от нацистской оккупации все европейские народы, в том числе, конечно, и Францию. Если бы советские войска не нанесли ряд тяжелых поражений немецкой армии на восточном фронте, союзные войска не смогли бы осуществить высадку в Нормандии и вторгнуться на территорию гитлеровской Германии.

— Несмотря на огромные потери (более 33 миллионов человек), советская армия смогла дойти до Берлина.

— 30 апреля 1945 года советские солдаты водрузили Знамя Победы над Рейхстагом. 8 мая 1945 года состоялось подписание акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. А затем стороны, подписавшие этот документ, вылетели в Москву. Самолет прибыл в советскую столицу после полуночи. Подписание акта о безоговорочной капитуляции было закончено на рассвете 9 мая 1945 года. Именно поэтому в России День победы отмечают 9 мая, а в европейских странах — 8 мая.

— Итак, Россия в очередной раз освободила европейские народы от фашистского ига и содействовала созданию независимых государств.

Однако гегемония США и укоренившаяся неприязнь к России среди американских политиков привели к разделению Германии. Они отказались от сохранения ее территориальной целостности и установления демократического режима, гарантирующего невозвращение нацизма в эту страну.

Таким образом, американская колониальная политика привела к очередному разделу европейского континента и созданию «железного занавеса» между Востоком и Западом. В 1949 году была создана Организация Североатлантического договора (НАТО), которая начала разрабатывать планы по нанесению ядерного удара по Советскому Союзу и ликвидации России как государства.

— Соединенные Штаты приступили к реализации колониальной политики и стратегии, направленной на разделение России на 89 отдельных государств. И началось это с расширения НАТО в сторону российских границ. Они разместили войска в некоторых странах Черноморского и Балканского регионов.

Фактически, в НАТО говорили о том, что готовят некое подобие блокады России в Черном море. Вашингтон придерживался этого плана в течение последних двух десятилетий. Он поддерживал нацистский режим на Украине и всеми силами подготавливал страну к военному конфликту с Москвой.

России удалось сорвать планы Запада. 24 февраля 2022 года она приняла решение противостоять американской стратегии по разжиганию конфликтов и начала специальную военную операцию в Донбассе.

— Россия доказала способность контролировать стратегическую инициативу и использовать военные действия в своих интересах. Она стремится ликвидировать потенциальную угрозу для своей безопасности, искоренить наследие нацизма на Украине и обеспечить безопасность и стабильность для всех государств европейского континента.

Так называемые «лидеры Евросоюза» должны понять, что в настоящее время у России отсутствует необходимость мобилизовывать миллионы военнослужащих и использовать десятки тысяч артиллерийских орудий, танков и самолетов для захвата Берлина и Парижа, поскольку несколько атомных подводных лодок «Белгород», стратегических ракетных комплексов «Сармат», «Авангард», «Кинжал» и легендарных танков «Терминатор» способны справиться с этой задачей.

Макрон, Шольц и их «хозяева» должны хорошо изучить историю и не провоцировать «русского медведя», который раздавит любого, кто попытается посягнуть на его интересы и геополитические зоны влияния.

Автор: Мухаммад Садык аль-Хусейни (محمد صادق الحسيني)