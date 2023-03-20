Хуснуллин заявил, что военные уже начали использовать аэропорт Мариуполя

По словам вице-премьера, реконструкция здания запланирована на конец 2023 года

МАРИУПОЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Аэропорт Мариуполя уже используется для военных целей, гражданские рейсы пока не принимаются, начало полноценной работы запланировано на 2025 год. Об этом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил президенту России Владимиру Путину.

"В конце 2023 года будем реконструировать [здание аэропорта], уже планируем, что будет полноценным аэропортом с возможностью летать во все города России и за рубеж. Мы поставили его на 2025 год. Сейчас ближайший аэропорт у нас в Ростове и Таганроге, 150 км. Пока используем как военный, для военных целей", - сказал он в распространенных в воскресенье видеокадрах рабочей поездки президента Путина в Мариуполь.