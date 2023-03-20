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ТАСС

FT: производство боеприпасов для Киева задерживается из-за дефицита компонентов в ЕС

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155-мм фугасный снаряд c зауженной донной частью (Boat Tail - BT) DM121 производства Rheinmetall Denel Munitions
155-мм фугасный снаряд c зауженной донной частью (Boat Tail - BT) DM121 производства Rheinmetall Denel Munitions.
Источник изображения: Rheinmetall

ЛОНДОН, 19 марта. /ТАСС/. Производство боеприпасов для Украины и их поставки задерживаются из-за существенной нехватки взрывчатых веществ в Евросоюзе. Об этом в воскресенье сообщила газета Financial Times.

По ее данным, ЕС не в состоянии оперативно выполнить заказы для Украины из-за скудных поставок пороха, пластиковой взрывчатки и тротила. Военный конфликт на Украине обнажил недостаточные запасы оружия в Европе и слабые внутренние производственные мощности, истощенные десятилетиями недостаточного инвестирования, пишет издание. По словам европейских чиновников, основная проблема заключается в том, что оборонная промышленность стран ЕС находится не в лучшей форме для крупномасштабного военного производства.

Европейские производители вооружений предупреждают, что увеличение спроса на боеприпасы может привести лишь к повышению цен, которые за 2022 год выросли на 20%, но не к росту объемов выпуска. Как уточняет газета, большинство заводов, изготавливающих боеприпасы и компоненты для них, уже работает на полную мощность. Увеличение объемов производства займет как минимум три года.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что страны Евросоюза завершают работу над сделкой на сумму €2 млрд для совместного пополнения боеприпасов для своих вооруженных сил и армии Украины. Европейские лидеры намерены достичь соглашения по этому вопросу на встрече глав МИД и министерств обороны ЕС 20 марта и окончательно утвердить сделку на следующем саммите в Брюсселе, который пройдет 23-24 марта. 

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