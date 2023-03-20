Герасимов встретил Путина в штабе СВО в Ростове-на-Дону

Президент ранее провел совещание на командном пункте и заслушал доклады главы Генштаба ВС РФ и других военачальников

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин побывал на командном пункте специальной военной операции в Ростове-на-Дону. На входе его встретил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, глава государства обменялся с ним рукопожатиями. Соответствующие кадры опубликовала в воскресенье пресс-служба Кремля.

Герасимов сказал, что сначала мог бы сделать доклад президенту в своем кабинете, а после предложил зайти на командный пункт. "Каким временем располагаете?" - спросил он Путина. "Сколько надо", - ответил тот.

На видео глава государства зашел на командный пункт, где его встретил заместитель командующего Объединенной группировкой российских войск в районе проведения специальной военной операции Сергей Суровикин. Присутствующие офицеры приветствовали президента стоя.

Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, Путин провел совещание на командном пункте специальной военной операции в Ростове-на-Дону и заслушал доклады Герасимова и других военачальников.