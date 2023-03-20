Российские подводники получат три атомные и две дизельные субмарины

Российские подводники получат в 2023 году сразу три атомные и две дизельные субмарины

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Военно-морской флот России пополнится в 2023 году сразу пятью новейшими субмаринами — тремя атомными и двумя дизельными, после ремонта и модернизации вернутся в боевой состав еще два подводных атомохода. Кроме того, как заявил РИА Новости генеральный директор Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) Алексей Рахманов, планируется заключить госконтракты на строительство новых серий субмарин.

Российский подводный флот в воскресенье отмечает 117-ю годовщину со дня своего основания. Праздник День моряка подводника утвержден в России в 1996 году приказом главкома ВМФ. Дата 19 марта установлена в ознаменование выделения в русском флоте подводных лодок в самостоятельный класс боевых кораблей, которое было оформлено указом императора Николая II в 1906 году.

Темп сдачи лодок растет

В декабре прошлого года на "Севмаше" сообщили, что оптимизируют методику заводских испытаний строящихся на верфи атомных подводных лодок проектов "Борей-А" и "Ясень-М". Это позволит сэкономить более 600 миллионов рублей и ускорит сроки сдачи кораблей.

В свою очередь Рахманов сообщил, что работа по сокращению сроков строительства новых атомных подлодок ведется постоянно. В ОСК стремятся сократить стапельный период строительства за счет отправки на стапель более насыщенных блоков, из которых собирается корабль.

"Сейчас атомные подлодки строятся около семи лет, задача — выйти на шесть. Эти планы должны быть реализованы к 2028 году. Новые сроки строительства будут касаться кораблей, которые будут заложены в 2027 году", — сказал Рахманов.

Таких показателей получится достичь благодаря, во-первых, ряду технологических решений, а во-вторых, за счет отладки производственных процессов при серийном строительстве. Так, от головного корабля к первому серийному и от первого серийного ко второму трудоемкость нормо-часа снижается на 20 процентов, а затем — на 10-12 процентов.

Атомное обновление

Знаковым событием 2022 года стала передача в июле флоту уникальной исследовательской подводной лодки "Белгород" проекта 09852. "Белгород" — первая лодка-экспериментальный носитель беспилотных подводных аппаратов "Посейдон" с ядерной боевой частью. Продолжается работа над атомной подлодкой "Хабаровск", которая станет уже штатным носителем "Посейдонов". Ее сдача планируется в этом году. Официальной информации об этих подлодках крайне мало.

В декабре 2022 года в состав ВМФ вошел стратегический атомный подводный крейсер проекта 955А ("Борей-А") "Генералиссимус Суворов" — третий корабль улучшенного проекта, вооруженный баллистическими ракетами "Булава".

В этот же день на воду спущен еще один "Борей-А" — "Император Александр III", который должен пополнить российский флот после достройки и успешного прохождения испытаний до конца 2023 года.

Подводные лодки проекта 955 "Борей" и модернизированного 955А "Борей-А" относятся к четвертому поколению атомных подводных ракетоносцев, вооружены 16 баллистическими ракетами "Булава" и предназначены для решения задач стратегического ядерного сдерживания.

Сейчас в составе ВМФ шесть таких подлодок: "Юрий Долгорукий", "Александр Невский", "Владимир Мономах", "Князь Владимир", "Князь Олег" и "Генералиссимус Суворов". На "Севмаше" на разной стадии строительства находятся еще три лодки 955А: "Князь Пожарский", "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин". По словам президента Владимира Путина, они пополнят боевой состав российского флота в ближайшие годы.

Новые стратегические крейсеры призваны заменить легендарные советские лодки 667БДР ("Кальмар") и 667БДРМ ("Дельфин"). Предполагается, что их выведут из боевого состава флота к 2030 году. К этому моменту планируется сдать девятый и десятый "Бореи".

Как сообщил Рахманов, в 2023 году ВМФ также пополнится многоцелевой атомной подлодкой "Красноярск" проекта 885М "Ясень-М", а в 2024 — однотипным "Архангельском".

"Ясень-М" — модернизированная версия проекта 885. "Ясени" вооружены крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс", в перспективе планируется оснастить их гиперзвуковыми ракетами "Циркон", массовое производство которых начинается в 2023 году. В составе ВМФ сейчас одна лодка проекта 885 и две — модернизированного 885М. Еще шесть модернизированных "Ясеней" — "Красноярск", "Архангельск", "Пермь", "Ульяновск", "Воронеж" и "Владивосток" — в разной стадии строительства.

По словам Рахманова, помимо строительства новых кораблей, продолжается ремонт и модернизация лодок предыдущих проектов. Так, в прошлом году ВМФ России получил модернизированную АПЛ "Тамбов", в этом году вернется в состав флота многоцелевая атомная субмарина "Леопард".

Будущее дизеля

Основным типом дизель-электрических подлодок (ДЭПЛ), которые поступают в российский флот, выступают "Варшавянки" проекта 636.3. Проект создан на базе еще советских подлодок проекта 877. "Варшавянки" получили новые электродвигатели и возможность запускать ракеты "Калибр" и "Оникс".

Ранее серию из шести новых ДЭПЛ этого проекта получил Черноморский флот. Подлодки активно использовались в сирийской операции для ударов по объектам боевиков из Средиземного и Черного морей. В рамках спецоперации на Украине черноморские "Варшавянки" наносят регулярные удары "Калибрами" по военной и критической украинской инфраструктуре. Аналогичная серия должна быть построена в 2024 году для Тихоокеанского флота.

По итогам 2022 года ВМФ получил новую дизель-электрическую подлодку "Уфа" проекта 636.3 "Варшавянка". В этом и следующем годах ожидается завершения строительства лодок "Можайск" и "Якутск" проекта 636.3 для Тихоокеанского флота.

Ранее сообщалось о планах построить аналогичную серию из шести "Варшавянок" для Балтийского флота, однако о закладке дополнительных лодок для Балтики на данный момент неизвестно.

В этом году флоту планируется сдать также ДЭПЛ "Кронштадт" нового проекта 677 "Лада". Сейчас в составе Северного флота несет службу головная лодка проекта "Санкт-Петербург". Еще одна лодка проекта — "Великие Луки" — достраивается на "Адмиралтейских верфях", две дополнительные "Лады" планировалось заложить в 2022 году, однако в ушедшем году этого не произошло. Изначально контракт на строительство этих лодок был заключен между Минобороны и ОСК еще в 2019-м, а закладка планировалась на 2020 год.

Командование ВМФ неоднократно делало попытки завершить строительство субмарин проекта 636 и перейти к строительству лодок четвертого поколения проекта 677 "Лада". Однако из-за постоянно возникающих проблем это решение откладывалось.

В итоге только в 2021 году вышла из опытной эксплуатации на Северном флоте единственная неатомная подлодка проекта 677 "Санкт-Петербург", которую передали флоту еще в 2010 году. Головной "Санкт-Петербург" вооружен только минами и торпедами, остальные "Лады" будут вооружены крылатыми ракетами "Калибр".

Ранее гендиректор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков сообщал, что лодки проекта "Лада" строятся "долго из-за проблем с контрагентами". Кроме того, эти субмарины планировалось оснастить воздухонезависимой (анаэробной) установкой (ВНЭУ), которая до сих пор в России не создана.

Беспилотное настоящее

По словам главы ОСК, спецоперация на Украине в очередной раз доказала, что на поле боя будущего основную работу должны выполнять БПЛА наземного, воздушного, а также водного и подводного базирования.

"Для нас этот тренд абсолютно очевиден на следующие 30-40 лет. Мы сформулировали для себя несколько задач, которые позволят нам такого рода беспилотники использовать. Например, для поиска полезных ископаемых, поиска и уничтожения сил вероятного противника. Воздержусь от конкретных примеров, но такие аппараты уже есть на вооружении ВМФ. Некоторые образцы беспилотных средств приняты на вооружение. У нас есть достаточно разработок, и это факт", — сообщал Рахманов.

Он отмечал, что создание беспилотных морских объектов для российского флота относится к приоритетным направлениям, но при этом не является новым для специалистов корпорации, они занимаются морскими беспилотниками более десяти лет. Сейчас инженеры работают над расширением функциональных задач морских беспилотников, а также более активному использованию элементов искусственного интеллекта.

Воздухонезависимые исследования

По словам Рахманова, работы по созданию анаэробной энергетической установки продолжаются. В инициативном порядке их ведут по двум направлениям: электрохимический генератор с реформингом дизельного топлива (АО "ЦКБ МТ "Рубин") и газотурбинный двигатель замкнутого цикла (АО "СПМБМ "Малахит"). Работы находятся в высокой стадии готовности. По результатам их выполнения ожидаются технические решения для использования в ВМФ.

Также продолжаются работы с батареями, которые используют литий.

"Литий-ионные аккумуляторные батареи обладают повышенной мощностью при тех же массогабаритных характеристиках, что и существующие аккумуляторные батареи. Для принятия решения об их использовании на подводных лодках необходимо проведение дополнительных исследований по безопасности эксплуатации в замкнутом пространстве", — говорил Рахманов.

Разработка центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин" предусматривает как раз использование таких батарей совместно с анаэробной установкой, что должно существенно повысить боевые возможности перспективных неатомных подводных лодок.

Рахманов отметил, что технически самая оптимальная анаэробная установка — это ядерный реактор, а у иных вариантов есть свои риски. Разработка ВНЭУ упирается в неготовность нескольких ключевых технологических решений, а именно: хранение водорода на борту, использование надежных батарей с использованием лития, но работы по этим направлениям продолжаются.

Кроме того, интерес представляет разработка компактного источника энергии в виде маленькой ядерной установки, в этой области также ведутся исследования.