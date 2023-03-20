Зеленский по итогам "Рамштайна" заявил о новых партиях военной помощи от Запада

Новые пакеты помощи готовят Канада, Германия, Франция, Дания и Эстония, уточнил президент Украины

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Несколько западных стран направят Украине новые пакеты военной помощи. Об этом в субботу сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

"Состоялось очередное заседание "Рамштайна" (контактная группа по Украине - прим. ТАСС). Есть новые оборонные пакеты от наших друзей: от Канады, Германии, Франции, Дании, Эстонии. Это касается боеприпасов и амуниции, танков и артиллерии", - сказал глава государства в видеообращении, распространенном в его Telegram-канале.

На этой неделе несколько западных стран анонсировали новые пакеты военной помощи Украине. Так, Канада передаст танки, ракеты для систем ПВО. Оттава также начала отправку второй партии ранее обещанных Киеву танков Leopard 2. Правительство Швеции приняло решение о поставке на Украину восьми самоходных артиллерийских установок Archer. Эстония, в свою очередь, передаст партию снайперского оружия и снаряжения для спецподразделений. Дания же выделит Украине новый пакет военной помощи общей стоимостью 1 млрд крон ($150 млн).