Планируемая продажа Польше управляемых ракет Hellfire

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 16 марта 2023 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Польше по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 800 авиационных управляемых ракет AGM-114R2 Hellfire. Данная продажа одобрена Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемой поставки составит 150 млн долл.

Один из протототипов-демонстраторов многоцелевого вертолёта Leonardo Helicopters AW149 с подвешенными управляемыми ракетами Hellfire в экспозиции оборонно-промышленной выставки MSPO-2022 в Кельце (Польша), сентябрь 2022 года (с) J. Sabak / defence24.pl

Согласно уведомлению. в поставку также войдут четыре учебные ракеты M36 Hellfire Captive Air Training Missiles (CATM), сопутствующее оборудование и запасные части, а также обучение и техническая поддержка. Генеральным подрядчиком по поставке выступит корпорация Lockheed Martin.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак и представитель Агентства вооружений министерства национальной обороны Польши подполковник Кшиштоф Платек подтвердили в социальных сетях подачу запроса на приобретение в США ракет Hellfire, сообщив, что данные ракеты предназначены для оснащения закупаемых Польшей многоцелевых вертолётов AW149.

Напомним, что в июле 2022 года Польша заключила контракт на закупку для польской армейской авиации 32 многоцелевых вертолетов AW149 производства Leonardo Helicopters (в составе итальянской компании Leonardo), с поставкой в 2023-2029 годах, и которые должны собираться на принадлежащем сейчас Leonardo польском предприятии PZL-Świdnik в Свиднике. В начале 2023 года появились сообщения о планах Польши закупить в последующем еще 32 вертолета AW149.

При заключении контракта на вертолеты министерство национальной обороны Польши сообщило, что "вертолеты AW149 в конфигурации, соответствующей потребностям польских вооруженных сил, будут оснащены, среди прочего, с системами наблюдения, стрелковым оружием, управляемыми и неуправляемыми ракетами и системами самообороны". С самого начала в.польских СМИ сообщалось, что в польской армейской авиации вертолеты AW149 будут вооружены ракетами Hellfire, и соответствующее изображение вооруженного этими ракетами вертолета AW149 с польскими опознавательными знаками было размещено на постере на церемонии утверждения контракта.

Официальное изображение многоцелевого вертолёта Leonardo Helicopters AW149 вооруженных сил Польши с подвешенными управляемыми ракетами Hellfire (с) министерство национальной обороны Польши