Ереван обвиняет Баку в подготовке агрессии

Ереван. 18 марта. ИНТЕРФАКС - МИД Армении обвинил Азербайджан в стремлении не допустить установление мира в регионе, а также в подготовке агрессии против Армении.

"Азербайджан предпринимает все, чтобы сделать невозможным мир в регионе. 6 октября 2022 года в Праге и 31 октября 2022 года в Сочи главы Армении и Азербайджана приняли заявления, которыми Ереван и Баку на основе Устава ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года признают территориальную целостность друг друга и процесс делимитации между странами должен состояться исключительно на этой основе. Несмотря на это, 18 марта президент Азербайджана заявляет, что делимитация должна пройти по условиям Азербайджана и говорит о каких-то исторических картах", - говорится в заявлении МИД Армении, распространенном в субботу.

В ведомстве отметили, что "Азербайджан держит под оккупацией не только незаконно захваченные 12 мая, 17 ноября 2021 года, в сентябре 2022 года суверенные территории Армении, но и внедрил речь про так называемый "Западный Азербайджан", заявляя, что вся территория Республики Армении - это азербайджанская земля".

Это означает "неприкрытое проявление посягательств в отношении всей суверенной территории Армении, Азербайджан угрожает Армении, если она не примет эти посягательства", заявили в МИД.

"Оценка МИД Армении - однозначна: Азербайджан своей агрессивной риторикой и поведением готовит геноцид армян Нагорного Карабаха и новую агрессию против Армении", - отметили в ведомстве.

В Ереване считают, что в создавшейся ситуации необходимо задействовать международные механизмы предотвращения геноцидов, направление в Лачинский коридор и Нагорный Карабах международной миссии по сбору фактов, а также адресное осуждение действий и политики Азербайджана.

В то же время в МИД заявили, что Ереван "выражает свое доверие повестке мира на основе принятых 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года, 31 октября 2022 года трехсторонних заявлений и 6 октября 2022 года четырехстороннего заявления".

Ранее в субботу в обращении к азербайджанскому народу по случаю Новруза президент Азербайджана заявил, что "послевоенные реалии должны найти и найдут свое отражение в мирных переговорах (с Арменией - ИФ)".

"В противном случае никакого мирного договора не будет. Если это не нужно Армении, то и нам не нужно. После этого посмотрим, чем все это закончится", - отметил он.

Алиев также заявил, что, если Ереван не признает территориальную целостность Азербайджана, то и Баку не признает территориальную целостность Армении.