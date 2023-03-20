Войти
Интерфакс-АВН

Ереван обвиняет Баку в подготовке агрессии

535
0
0
Азербайджанские танки Т-55 в Нагорном Карабахе, ноябрь 2020 года
Азербайджанские танки Т-55 в Нагорном Карабахе, ноябрь 2020 года.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Ереван. 18 марта. ИНТЕРФАКС - МИД Армении обвинил Азербайджан в стремлении не допустить установление мира в регионе, а также в подготовке агрессии против Армении.

"Азербайджан предпринимает все, чтобы сделать невозможным мир в регионе. 6 октября 2022 года в Праге и 31 октября 2022 года в Сочи главы Армении и Азербайджана приняли заявления, которыми Ереван и Баку на основе Устава ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года признают территориальную целостность друг друга и процесс делимитации между странами должен состояться исключительно на этой основе. Несмотря на это, 18 марта президент Азербайджана заявляет, что делимитация должна пройти по условиям Азербайджана и говорит о каких-то исторических картах", - говорится в заявлении МИД Армении, распространенном в субботу.

В ведомстве отметили, что "Азербайджан держит под оккупацией не только незаконно захваченные 12 мая, 17 ноября 2021 года, в сентябре 2022 года суверенные территории Армении, но и внедрил речь про так называемый "Западный Азербайджан", заявляя, что вся территория Республики Армении - это азербайджанская земля".

Это означает "неприкрытое проявление посягательств в отношении всей суверенной территории Армении, Азербайджан угрожает Армении, если она не примет эти посягательства", заявили в МИД.

"Оценка МИД Армении - однозначна: Азербайджан своей агрессивной риторикой и поведением готовит геноцид армян Нагорного Карабаха и новую агрессию против Армении", - отметили в ведомстве.

В Ереване считают, что в создавшейся ситуации необходимо задействовать международные механизмы предотвращения геноцидов, направление в Лачинский коридор и Нагорный Карабах международной миссии по сбору фактов, а также адресное осуждение действий и политики Азербайджана.

В то же время в МИД заявили, что Ереван "выражает свое доверие повестке мира на основе принятых 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года, 31 октября 2022 года трехсторонних заявлений и 6 октября 2022 года четырехстороннего заявления".

Ранее в субботу в обращении к азербайджанскому народу по случаю Новруза президент Азербайджана заявил, что "послевоенные реалии должны найти и найдут свое отражение в мирных переговорах (с Арменией - ИФ)".

"В противном случае никакого мирного договора не будет. Если это не нужно Армении, то и нам не нужно. После этого посмотрим, чем все это закончится", - отметил он.

Алиев также заявил, что, если Ереван не признает территориальную целостность Азербайджана, то и Баку не признает территориальную целостность Армении.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Компании
ООН
Проекты
2020-й год
Похожие новости
10.03.2023
Алиев считает, что у Баку и Еревана появляется шанс построить нормальные добрососедские отношения
27.02.2023
МИД Азербайджана обвинил премьера Армении в искажении решения Международного суда ООН по Лачинскому коридору
16.12.2022
В ООН вдруг обеспокоились ситуацией в зоне Карабахского конфликта
29.09.2022
Россия начнет действовать на Украине по-новому
23.12.2020
Основные тезисы выступления Сергея Шойгу на расширенном заседании Коллегии Минобороны
23.07.2020
ОДКБ поставили в сложное положение
05.02.2020
Карабах на троих
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.03 17:08
  • 46627
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.03 16:54
  • 19
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 20.03 15:45
  • 3
«Бумеранг», «Пенициллин» и другие: В ходе СВО российские военные тестируют новые образцы вооружений
  • 20.03 15:43
  • 0
Польша стала театральными подмостками для бродячих политкомедиантов
  • 20.03 11:09
  • 1
ООН подтверждает продление черноморской зерновой инициативы, призывает выполнять и договоренности по российской продукции - заявление
  • 20.03 11:02
  • 1
Очередная кульминация:Россия и Китай содействуют расширению БРИКС и ШОС
  • 20.03 06:18
  • 2425
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.03 01:35
  • 1218
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.03 15:41
  • 0
Что скрыто за решением Гаагского суда? Расшифровка.
  • 19.03 15:26
  • 1
Курганские власти выделили почти 30% бюджетных мест под обучение кадров для ОПК
  • 19.03 15:25
  • 3
В Госдуме предложили установить налоговый вычет по НДФЛ за закупку военного снаряжения
  • 19.03 15:25
  • 3
Рабочая группа по СВО подготовила предложения по повышению эффективности гособоронзаказа
  • 18.03 08:29
  • 2
Бизнесмены предпочитают покупке аренду бизнес-джетов
  • 18.03 02:46
  • 3
ВВС США опубликовали новые снимки ядерного бомбардировщика B-21 Raider
  • 17.03 12:25
  • 0
Против кого ведёт свою «войну» Тихановская?