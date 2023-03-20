Newsweek: США не заинтересованы в сохранении территориальной целостности Украины

Обозреватель журнала Джош Хаммер указал, что режиму президента Украины Владимира Зеленского "не грозит свержение" после того, как Европа нарастила поставки вооружений

НЬЮ-ЙОРК, 18 марта. /ТАСС/. Сохранение территориальной целостности Украины в границах 1991 года не входит в число национальных интересов США. Такое мнение высказал обозреватель журнала Newsweek Джош Хаммер в своей авторской колонке.

Хаммер реагировал на заявление на этот счет губернатора Флориды Рона Десантиса, который на этой неделе заявил, что "территориальный спор между Украиной и Россией" не относится к числу национальных интересов Соединенных Штатов. Это высказывание вызвало критику со стороны некоторых его сопартийцев-республиканцев, и Хаммер в своей колонке решил выступить в защиту Десантиса.

"Теперь, когда режиму Зеленского не грозит свержение - особенно сейчас, после того, как Европа недавно нарастила поставки вооружений, - а главные вопросы касаются точных границ и контуров окончательного урегулирования, почему же этот конфликт не является "территориальным спором"? И в чем именно заключается критически важный национальный интерес США в вопросе, сохранит ли Украина каждый квадратный фут своей территории даже если некоторые русскоязычные города в дальней восточной части этой территории сами хотят быть частью России? Стоят ли попытки дразнить страну с крупнейшим в мире ядерным арсеналом, как этого хочет неореспубликанский пузырь, "поддержания международных норм" или что там еще выдумают эти пузырники?" - написал Хаммер.

"У пузыря будет много кандидатов-республиканцев в 2024 году: Никки Хейли, Майк Помпео, и, возможно, главный среди них Майк Пенс. Но что действительно надо - это государственные деятели, обладающие смелостью выступить против пузыря, и встать вместо этого на стороны американского народа. Рон Десантиса вновь показывает путь в этом направлении", - добавил Хаммер.