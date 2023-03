Вот какие цели преследовали США, отправляя беспилотник в Черное море

American Thinker: Байден провоцирует Путина на прямое военное противостояние

Американцы опасно провоцируют Россию на прямое военное столкновение, пишет The American Thinker. Только так можно расценить провокации с беспилотниками США над Черным морем и симуляцию бомбардировщиком В-52 ракетного удара по Санкт-Петербургу.

Томас Лифсон (Thomas Lifson)

Если вы серьезно отнесетесь к предупреждению Такера Карлсона об опрометчивости нашего "рывка" к открытому военному конфликту с Россией, которая оправдает подавление политического инакомыслия внутри нашей страны, то для нас особенно важно изучить, что Россия может сказать о "сбитом" ею над Черным морем беспилотника США.

Сообщения в американских СМИ в один голос подчеркивают, что беспилотник находился над международными водами и что атака на него являлась не спровоцированной. Однако, как ни странно, поиск в нескольких поисковиках (наименее полезным, кстати, оказался Google) дал лишь отрывочные ссылки важнейшие с этой точки зрения заявление посла России в США Анатолия Антонова.

Самый полезный пост был получен из Твиттера, и написан он был кем-то под ником "dana 916" (есть ссылка: Mark Wauck). Несмотря на то, что я не знаю, кто такая "dana", приведенная ниже цитата согласуется с менее полными статьями, которые можно найти в основном в зарубежных СМИ, и кажется вполне правдоподобной тому, что российский посол сказал бы в данных обстоятельствах:

"Американские беспилотники собирают данные, которые Киев использует для ударов по России, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. “Мы обеспокоены неприемлемой деятельностью американских военных в непосредственной близости от наших границ. Мы прекрасно понимаем, с какой целью используются такие беспилотные разведывательно-ударные аппараты”, — отмечает дипломат в комментарии в связи с тем, что американский беспилотник MQ-9 потерпел крушение в акватории Черного моря. Как напомнил Антонов, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американские аппараты совершают такие полеты ежедневно. “Что они делают за тысячи километров от США? Ответ очевиден: они собирают разведданные, которые впоследствии используются киевским режимом для нанесения ударов по нашим вооруженным силам и территории, - сказал посол. – Мы исходим из того, что США воздержатся от дальнейших спекуляций в медийном пространстве и перестанут совершать такие полеты вблизи российских границ", — добавил он.

Я считаю правдоподобным утверждение о том, что американский беспилотник передавал целеустановочные данные украинцам. Почему бы США не делать этого, особенно с учетом того факта, что система Starlink Илона Маска использовалась для обеспечения ВСУ связью на поле боя в процессе нацеливания на российские объекты?

Делает ли этот беспилотник законной целью для России? Я не эксперт в области военного права, но если правдой является утверждение о том, что беспилотник предоставлял разведывательные данные, используемые для наведения на русских оружия, то это делает его военным инструментом против России.

Спонсируемое государством российское пропагандистское агентство Russia Today, делает и другие интересные заявления. Cопоставьте ниже приведенную информацию с тем, что вы уже знаете, и со своим здравым смыслом.

Где это произошло?

Ни США, ни Россия не предоставили никаких координат места происшествия. Американцы утверждают, что беспилотник "действовал в международном воздушном пространстве" над Черным морем. Русские утверждают, что беспилотник находился в ограниченном воздушном пространстве, установленном в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине, о которой все должным образом были уведомлены несколько месяцев назад. По неподтвержденным сообщениям в российских СМИ, беспилотник находился примерно в 60 км к юго-западу от крымского порта Севастополь.

Почему же США не предоставили эти данные? Ведь кажется, это сыграло бы нам на руку.

Обратите внимание, что Россия заявляет, что Крым является ее суверенной территорией, что США отрицают. Территориальные воды суверенных государств не простираются так далеко. Но дело в том, что во время войны государства регулярно осуществляют морские и воздушные атаки и в международных водах (вспомните, например, битву за Северную Атлантику во Второй мировой войне).

Что это был за дрон?

MQ-9 Reaper был разработан на основе оригинальной конструкции MQ-1 Predator. Американские военные описывают его как платформу "для разведки, наблюдения и рекогносцировки" (ISR). Хотя его, безусловно, можно использовать для разведки, Reaper в первую очередь является "охотником-убийцей", способным нести бомбы Paveway с лазерным наведением или ракеты Hellfire весом около 1700 кг. Разработанный калифорнийской компанией General Dynamics, этот беспилотный аппарат имеет размах крыльев 20 метров и оснащен турбовинтовым двигателем мощностью 950 лошадиных сил, способным развивать крейсерскую скорость 280-310 км/ч. По состоянию на 2021 год в американской армии эксплуатировалось около 300 таких БПЛА.

Почему этот дрон был там?

США и НАТО усилили наблюдение за Россией как в Балтийском, так и в Черном морях после эскалации конфликта на Украине в феврале 2022 года. Вашингтон неоднократно подтверждал предоставление Киеву советнической помощи, разведданных и информации, необходимых для атак на российские военные объекты и цели. Также Вашингтон предоставляет Украине вооружения, военное оборудование и финансовую поддержку, при этом настаивая на том, что США не являются стороной в самом военном конфликте. 13 марта бомбардировщик В-52 стратегического командования США, способный нести ядерное оружие, намеренно совершил полет в сторону Санкт-Петербурга, демонстративно развернувшись только после выхода на дальность, необходимую для пуска крылатой ракеты.

Если это правда, то это однозначно провокация. Такие данные подкрепляют гипотезу о "рывке Запада к войне".

Что случилось с обломками дрона?

Пентагон настаивает на том, что Россия не достала из моря ни одной части беспилотника, но министерство обороны США не предоставило американским журналистам никаких подробностей. Москва официально не комментировала этот вопрос. Однако, по данным экспертов из открытых источников и из социальных сетей, ВМС России удалось поднять несколько частей MQ-9 после поисково-спасательной операции, что наблюдали США и их союзники по НАТО с самолетов-разведчиков P-8A и G-550.

Я не эксперт, но кажется весьма вероятным, что Россия может получить некоторые очень ценные технологические данные, если она восстановит ключевые части обломков. Учитывая, что Россия в настоящее время покупает беспилотники и производит их по лицензии Ирана, который делает упор том, что в них используются американские технологий, полученных на основе изучения разрушившихся БПЛА, такие действия России могут иметь далеко идущие последствия, выходящие за рамки российско-украинского театра военных действий.

Всегда полезно знать, что говорит твой военный противник, особенно когда (и это весьма прискорбно) наши собственные американские СМИ настолько ненадежны в подаче информации.

Комментарии читателей American Thinker:

Kent Ramsay

Хорошая статья, мистер Лифсон. Отлично!

Кстати, вообще лучшим источником информации об украинском конфликте является полковник Дуглас Макгрегор. Его сообщения можно найти здесь: https://www.youtube.com/@StraightCallsDouglasMacgregor. То, что он говорит, всегда подкреплено фактами и логикой, поэтому это всегда на 180 градусов отличается от того, что говорят американские мейнстримовские СМИ и правительственные чиновники. Так что я всегда очень уверен в правдивости его информации и оценок.

John farneth

Да, действительно интересно! Спасибо! Да, я смотрел и слушал подкасты и передачи этого полковника Макгрегора. Зеленский приказал своим 16-ти и 17-летним подросткам и солдатам-старикам старше 50 лет остаться в Бахмуте и сражаться насмерть. Чем-то напоминает Германию 1945 года.

Curt

Вот вам яркая аргументация против всей этой нашей помощи Украине. А где же у нас рассказы о MQ-9 Reaper, летающих над нашей южной границей и надежно охраняющих ее?

Brent Geiger

Сколько же зарабатывает эта криминальная Байденовская семейка на каждом полете нашего дрона-шпиона над Украиной?!

Charles Wallace

Ну и что теперь делать? Организовывать сопровождение каждого нашего дрона-разведчика звеном истребителей?

Tim Keith

Именно такие БПЛА и наводят украинские удары по целях глубоко в русских тылах. Этим они и опасны. Спутниковая разведка не может дать такого четкого покрытия разведываемых целей в режиме реального времени.

Joseph Kaplan

Чего тут беспокоиться о том, кто поднимет обломки дрона-разведчика на поверхность? Мы предоставляем нашим врагам наши технологии, по крайней мере, с 1930-х годов. Как вы думаете, почему все реактивные самолеты и ракеты России и Китая выглядят точно так же, как наши?

Bob Ryan

С американской точки зрения, самое хорошее в коммунистах – это то, что они плохие инженеры.

Robert Cunningham

Да? Не обольщайтесь. Зато они все прекрасные промышленные шпионы!

Douglas W Johnson

Иногда мне кажется, что я живу в мире каких-то диких фантазий. Меня просто до слез трогает истерия поджигателей войны — демократов с их новообретенной любовью к военным конфликтам. Рядом с демократами оказались "Республиканцы только по названию – RINO". (Республиканцы только по названию (Republican In Name Only, RINO) — уничижительно прозвище в адрес республиканских политиков в США, чья деятельность неотличима от демократов. Аналогичный термин использовался в начале XX века, стал популярным в 1990-х годах, и бывший президент Дональд Трамп часто использовал его для описания своих критиков в республиканской партии. Этот термин представляет собой аббревиатуру, придуманную таким образом, что она сокращается до "РИНО" и произносится как "носорог" - Прим. ИноСМИ). Все они надрываются: "Готовьтесь к войне! Как Россия посмела сбить наш беспилотник! Рейган уже бы запустил по русским ракеты!!".

Вот сравните.

Что делает США против России

- Байден подстрекает Путина к началу войны.

- США передали украинцам военной техники на десятки миллиардов долларов. Современное оружие, которое уничтожает корабли и самолеты.

- Несомненно, у нас есть военные советники на местах на Украине.

- США пытаются изолировать Россию и разрушить ее экономику

- США призывают к смещению/убийству Путина

Что делает Россия против США

- Уничтожила американский шпионский дрон.

Да! Это, конечно, вполне достаточное основание для начала Третьей мировой войны!!