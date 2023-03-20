Шольц считает, что руководство Китая должно поддерживать прямой контакт с Украиной

Канцлер Германии прокомментировал предстоящий визит председателя КНР в Москву

ТОКИО, 18 марта. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц полагает, что руководству Китая следовало бы поддерживать прямой контакт с властями в Киеве, а председателю КНР Си Цзиньпину проводить переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Такое мнение он высказал в субботу на пресс-конференции в Токио по итогам переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

Шольц вновь заявил, что конфликт на Украине может быть закончен, только если Россия выведет оттуда свои войска. "Мы выражали эту позицию везде и при каждой возможности", - сказал канцлер ФРГ, отвечая на вопрос журналиста о предстоящем визите Си Цзиньпина в Москву. "Если там говорят, то, конечно, это тоже должно быть предметом обсуждения. Мы полагаем, что эта тема будет затронута, так же как было бы правильно, если бы правительство Китая также поддерживало прямой контакт с властями Украины и если бы председатель КНР вел переговоры с президентом Украины [Владимиром] Зеленским", - резюмировал Шольц.

Отвечая на вопрос, будет ли присутствовать президент России Владимир Путин на саммите Группы двадцати (G20), Шольц сказал, что "не знает".

Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию состоится 20-22 марта по приглашению президента РФ Владимира Путина, сообщила пресс-служба Кремля. В свою очередь официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что в ходе этого визита председатель КНР подробно обсудит с президентом РФ "важные глобальные и региональные вопросы". Он также отметил, что в условиях усиливающейся нестабильности на международной арене отношения, поддерживаемые Москвой и Пекином, "имеют большое значение и влияние, далеко выходя за рамки двустороннего формата".

13 марта газета The Wall Street Journal сообщила, что Си Цзиньпин после визита в Москву намерен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. 16 марта глава МИД КНР Цинь Ган провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, выразив готовность сыграть конструктивную роль для прекращения боевых действий и урегулирования кризиса.