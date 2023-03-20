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РИА Новости

Эксперт рассказал, почему сотни тысяч жителей КНДР записались в армию

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Северокорейский военнослужащий
Северокорейский военнослужащий.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Эксперт: добровольно вступая в ряды армии КНДР, люди поддерживают правительственный курс

МОСКВА, 18 марта/ Радио Sputnik. Желание сотен тысяч северокорейцев вступить в ряды национальной армии означает их поддержку правительственного курса, считает аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин.

"Последние недели Соединенные Штаты значительно усилили свою активность на Корейском полуострове. Совместно с Сеулом Вашингтон проводит военные учения, которые в том числе предполагают отработку защиты от предполагаемых атак со стороны КНДР", – сказал эксперт в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Кроме того, на полуостров переброшены американские бомбардировщики, которые могут нести ядерное оружие, а представители Пентагона грозят сбивать ракеты КНДР в случае, если Северная Корея будет производить их испытания, напомнил Колчин.

"Весь этот информационный поток и действия Вашингтона на полуострове дестабилизируют и без того напряженную ситуацию между Сеулом и Пхеньяном. Уничтожение северокорейских ракет в ходе учений будет воспринято как акт объявления войны, и чтобы подкрепить свою позицию, Пхеньян проводит мероприятия по укреплению обороны", – говорит эксперт.

Северокорейцы, по словам Колчина, согласны с курсом правительства, и вступление в ряды Корейской народной армии – очевидный элемент этой поддержки.

Как ранее сообщали местные СМИ, примерно 800 тысяч граждан страны решили вступить в армию или вернуться на воинскую службу, чтобы "искоренить американских империалистов и их марионеток-предателей".

Ранее радио Sputnik сообщило, что сестра лидера КНДР предостерегла США от перехвата ракет.

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Страны
КНДР
США
Проекты
Военные учения
Ядерный щит
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