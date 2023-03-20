Эксперт рассказал, почему сотни тысяч жителей КНДР записались в армию

Эксперт: добровольно вступая в ряды армии КНДР, люди поддерживают правительственный курс
МОСКВА, 18 марта/ Радио Sputnik. Желание сотен тысяч северокорейцев вступить в ряды национальной армии означает их поддержку правительственного курса, считает аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин.
Кроме того, на полуостров переброшены американские бомбардировщики, которые могут нести ядерное оружие, а представители Пентагона грозят сбивать ракеты КНДР в случае, если Северная Корея будет производить их испытания, напомнил Колчин.
Северокорейцы, по словам Колчина, согласны с курсом правительства, и вступление в ряды Корейской народной армии – очевидный элемент этой поддержки.
Как ранее сообщали местные СМИ, примерно 800 тысяч граждан страны решили вступить в армию или вернуться на воинскую службу, чтобы "искоренить американских империалистов и их марионеток-предателей".
Ранее радио Sputnik сообщило, что сестра лидера КНДР предостерегла США от перехвата ракет.