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Военное обозрение

По всей территории Польши массово разворачиваются армейские рекрутинговые центры

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Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны Польши разворачивает по всей территории страны рекрутинговые центры по набору добровольцев для службы в вооруженных силах.

Польские военные проводят масштабную кампанию по привлечению молодёжи на армейскую службу, проводятся многочисленные выставки и другие мероприятия, на которых посетителям настойчиво предлагают подписать контракт с вооруженными силами.

Основной причиной массового рекрутинга является стремление президента Польши Анджея Дуды создать самую большую сухопутную армию среди стран Евросоюза. Ведутся активные закупки бронетехники, ракетных и артиллерийских систем производства США и Южной Кореи. Однако, для управления и эксплуатации военной техники необходимо соответствующее количество военнослужащих, численность которых и пытаются повысить польские власти.

В ближайшее время польские власти намереваются закупить партию из 980 южнокорейских танков К2 "Черная пантера" на сумму 14,5 миллиарда долларов. Часть военной техники будет поставлена напрямую, а остальные предполагается собирать на польских предприятиях по лицензии. Также в планах польского правительства закупка более 600 самоходных гаубиц и около 50 боевых самолетов. При помощи этих поставок польские власти намерены возместить своей армии вооружения, переданные Украине, а также укрепить свои вооруженные силы.

Кроме того, численность польской армии предполагается в два раза увеличить с нынешних 150 тысяч военнослужащих. Вместе с этим повысятся и расходы Польши на оборону - с 2,4 процентов от ВВП страны в прошлом году в текущем году они возросли до 3 процентов, а в будущем могут достигнуть 5 процентов от ВВП.

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Польша
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