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Военное обозрение

Ветеран батальона «Восток» поделился идеями, как быстро нарастить снабжение российской армии дронами

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Источник изображения: topwar.ru

Ветеран батальона «Восток», представитель ОБТФ «Каскад» Александр Семенов высказал ряд идей, как можно быстро нарастить поставки дронов в российские войска, находящиеся в зоне спецоперации. Видение ситуации и предложения он изложил в своих аккаунтах соцсетей.

Военный эксперт обратил внимание, что украинское командование уже формирует БПЛА-роты в составе каждой бригады ВСУ. В перспективе планируется укомплектовать операторами беспилотников все подразделения на уровне взвода.

При этом отдается предпочтение использованию в первую очередь компактных FPV-дронов, относительно недорогих и высокоманевренных. Насыщение БПЛА такого типа украинской армии было начато в марте прошлого года с пилотного проекта, реализуемого в подразделениях национальной гвардии Украины «Омега».

Семенов отмечает, что в настоящее время у ВСУ нет дефицита в легких беспилотника. Более того, в грядущем наступлении украинской армии, если оно таки состоится, планируется задействовать целый рой БПЛА.

Источник изображения: topwar.ru

Главная заслуга в таком быстром наращивании закупок дронов для нужд ВСУ состоит в волонтерской помощи. Руководство Украины отменило ввозные пошлины и НДС на дроны, что стимулирует их приобретение частными лицами и бизнесом за рубежом.

Эксперт предлагает не чураться перенимать положительный опыт противника:

Чтобы наш ответ был достойным, надо уравнять возможности наших волонтеров с украинскими. Нужно на дроны, тепловизоры, цифровые рации отменить ввозную пошлину и НДС.

Кроме того, следует организовать массовую подготовку операторов БПЛА, в первую очередь FPV-дронов, на базе ДОСААФ, общественных и волонтерских организаций. В Минобороны, подразделениях ВС РФ, всех силовых ведомствах, участвующих в СВО, необходимо ввести штатные должности операторов беспилотников и создать отдельные спецподразделения БПЛА.

Российское правительство должно разработать в кратчайшие сроки и реализовать специальную программу содействия массовому производству FPV-дронов, считает военный эксперт.

Здесь мы в роли догоняющих, но у нас есть достойный научный и технический потенциал. Для решения этой задачи придётся поработать в авральном режиме!

— заключает Семенов.

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Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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