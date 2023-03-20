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ТАСС

Фрегат "Адмирал Горшков" зашел в иранский порт после совместных учений в Аравийском море

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Фрегат «Адмирал Горшков»
Фрегат «Адмирал Горшков».
Источник изображения: ТАСС/Петр Ковалев

С 16 по 17 марта участники учения отработали формирование межнационального отряда боевых кораблей, а также совместное тактическое маневрирование в различных строях и боевых ордерах

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Российский фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" совершил деловой заход в иранский порт Чахбехар после завершения трехсторонних военно-морских учений с участием России, Китая и Ирана в акватории Аравийского моря. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Северного флота (СФ).

"Сегодня в акватории Аравийского моря в районе порта Чахбехар Исламской Республики Иран завершилось трехстороннее военно-морское учение с участием боевых кораблей и судов обеспечения Военно-морского флота России, ВМС Народно-освободительной армии Китая и Военно-морских сил Исламской Республики Иран. <...> После окончания морской части учения фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" совершил деловой заход в порт Чахбехар Исламской Республики Иран для подведения итогов совместной работы в море и пополнения запасов пресной воды и продовольствия", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, с 16 по 17 марта участники учения отработали формирование межнационального отряда боевых кораблей, совместное тактическое маневрирование в различных строях и боевых ордерах. Кроме того, они выполнили артиллерийские стрельбы по морской цели днем, а в ночное время огнем артиллерии поразили воздушные цели, а также провели тренировку по освобождению судна с заложниками и оказанию помощи кораблю, терпящему бедствие на море.

Отряд кораблей российской стороны, помимо фрегата, был представлен средним морским танкером "Кама". От ВМС Китая был задействован эскадренный миноносец "Нанкин", от ВМС Ирана - фрегаты "Саханд" и "Джамаран", корвет "Баяндор", ракетный катер "Тондар", малый ракетный корабль "Зерех", судно снабжения "Сиржан", транспортное судно "Шахид Назери" и другие корабли и суда.

Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" - это современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах. В состав Военно-морского флота принят в 2018 году, а в 2021 году доработан для применения гиперзвуковых ракет "Циркон". Корабль, вооруженный "Цирконами", способен наносить точечные и мощные удары по любым объектам противника в море и на суше. При этом особенностью гиперзвуковых ракет "Циркон" является возможность гарантированно преодолевать любые современные и перспективные системы ПВО-ПРО. 

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Страны
Иран
Китай
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Проекты
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Военные учения
ГЗЛА
СФ
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