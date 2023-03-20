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Стали известны подробности совместных морских учений России, Китая и Ирана

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Фрегат ВМС Ирана "Джамаран" во время совместных военно-морских учений Ирана, России и Китая
Фрегат ВМС Ирана "Джамаран" во время совместных военно-морских учений Ирана, России и Китая.
Источник изображения: © AFP 2019, IRIB TV

В Аравийском море в районе иранского порта Чахбехар завершились военно-морские учения, в которых приняли участие Россия, Китай и Иран. Подробности учений рассказали журналистам в пресс-службе Северного флота РФ. Также публикуется видео с действий.

Как уточняется, учения прошли 16 и 17 марта. Были отработаны формирования межнационального отряда боевых кораблей, совместное тактическое маневрирование в различных видах строев и боевых ордерах. Моряки потренировались в артиллерийской стрельбе днем по надводным целям.

В ночное время были поражены воздушные цели. Учение включало в себя проработку порядка действий по освобождению захваченного корабля с заложниками, а также оказание помощи судну, которое терпит крушение, рассказали в Северном флоте.

Среди российских кораблей были представлены фрегат «Адмирал Горшков» и средний морской танкер «Кама». Китайские ВМС задействовали эскадренный миноносец «Нанжинг», а ВМС Ирана — фрегаты «Саханд» и «Джамаран», корвет «Баяндор», ракетный катер «Тондар», малый ракетный корабль «Зерех», судно снабжения «Сиржан», транспортный корабль «Шахид Назери».

Ранее главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов рассказал, что все отечественные подводные лодки, в том числе стратегические подводные крейсеры, планируют оснастить крылатыми ракетами «Калибр».

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Страны
Иран
Китай
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Проекты
22350
Военные учения
Калибр КР
СФ
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