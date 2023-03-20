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ТАСС

Япония и ФРГ договорились ужесточать санкции против России

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Фумио Кисида
Фумио Кисида.
Источник изображения: Toru Hanai/XinHua/Global Look Press

При этом, по словам японского премьера Фумио Кисиды, для достижения мира без ядерного оружия необходимо участие в дискуссии всех обладающих им государств, включая РФ и Китай

ТОКИО, 18 марта. /ТАСС/. Япония и Германия согласны с необходимостью продолжать вводить санкции в отношении России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом заявил в субботу на пресс-конференции в Токио японский премьер-министр Фумио Кисида по итогам расширенных правительственных консультаций с германской делегацией.

"Мы вновь подтвердили важность дальнейшего принятия Японией, Германией и странами-единомышленницами сильных санкционных мер против России, а также оказания помощи Украине. Кроме того, мы разделяем мнение по поводу недопустимости угроз и возможности использования РФ ядерного оружия", - сказал он.

При этом Кисида отметил, что для достижения мира без ядерного оружия необходимо участие в дискуссии всех обладающих им государств, включая Россию и Китай.

Ранее российская сторона неоднократно подчеркивала, что не намеревается в нынешней ситуации использовать ядерное оружие в связи с ситуацией на Украине, поскольку с военной точки зрения в этом нет никакого смысла. 

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Германия
Китай
Россия
Украина
Япония
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Ядерный щит
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