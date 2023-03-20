Гендиректор турецкой компании определил нишу перспективного истребителя MMU/TF-X между F-22 и F-35

Источник изображения: topwar.ru

Перспективный турецкий истребитель MMU/TF-X, исходя из ожидаемых характеристик и возможностей, может занять место между истребителями F-22 и F-35. Такое мнение озвучил генеральный директор турецкий авиастроительной компании TAI Темел Котил.

Возможности перспективного истребителя обсуждаются в связи с прошедшими первыми испытаниями двигателей и систем управления прототипа истребителя MMU (TF-X). Эти испытания свидетельствуют, что турецкие авиастроители взялись за дело основательно.

Президент Президиума оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сегодня, 18 марта, сообщил о выходе самолета на взлетно-посадочную полосу. Даже день выхода самолета был выбран неслучайно: 18 марта в стране отмечают День победы в битве при Чанаккале (Первая мировая война).

Источник изображения: topwar.ru

Напомним, что TF-X представляет собой перспективный проект истребителя пятого поколения. Первые варианты его дизайна были представлены еще в мае 2013 года на Международной выставке в Стамбуле. По предварительным оценкам, стоимость программы разработки самолета оценивается как минимум в 10 миллиардов долларов.

Согласно планам компании-производителя и ожиданиям турецкого военного руководства, самолет должен совершить первый полет в 2025-2026 годах. После 2028 года самолеты будут поставлены на вооружение турецких военно-воздушных сил.

В министерстве национальной обороны Турции ожидают, что отечественные самолеты заменят истребители американского производства F-16, которые планируется постепенно выводить из эксплуатации турецких военно-воздушных сил с 2030 года.