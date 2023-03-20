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Стало известно о начале работ над российским «Млечным путем»

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Здание &#8203;ЦНИИмаш
Здание ​ЦНИИмаш в Королеве. 20 июля 2018 года.
Источник изображения: Андрей Любимов / РБК

К концу 2023 году планируется подготовить аванпроект системы обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном пространстве «Млечный путь». О начале работ по программе ТАСС стало известно от советника гендиректора Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Максима Пенькова.

«Такие факторы, как передовой технический облик системы, ее масштаб, разнородность технических средств, от наземных до космических, а также необходимость привлечения компетентных организаций-разработчиков, входящих в контур различных федеральных органов исполнительной власти, обусловливают выбор в качестве наиболее предпочтительного варианта программно-целевого планирования федеральный проект», — сказал советник.

По словам Пенькова, в настоящее время ведутся работы по привлечению к реализации программы соисполнителей.

В августе в материалах ЦНИИмаша, представленных на форуме «Армия-2022», сообщалось, что создание российской автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве «Млечный путь» обойдется в два миллиарда долларов.

В августе гендиректор ЦНИИмаш Сергей Коблов заявил, что создаваемая в России система комплексного мониторинга «Млечный путь» будет эффективнее действующей автоматизированной системы по предупреждению опасных ситуаций (АСПОС) в космосе.

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Страны
Россия
Компании
ЦНИИмаш
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