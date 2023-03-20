Черное море является слабым местом на восточном фланге НАТО

NBC News: бывший британский военный назвал слабое место НАТО у границ России

Черное море является особенно слабым местом на восточном фланге НАТО, сообщил телеканал NBC со ссылкой на бывшего британского офицера Глена Гранта. Военный беспилотник – это, вероятно, далеко не все, что Соединенные Штаты здесь потеряли.

Столкновение американского беспилотника с российскими истребителями, произошедшее на этой неделе, в очередной раз подчеркнуло значимость Черного моря, которое уже долгое время занимает центральное место в соперничестве Москвы и Запада

Фил Маккосленд (Phil McCausland)

Военный беспилотник – это, вероятно, далеко не все, что Соединенные Штаты потеряли в Черном море.

Драматичное столкновение американского дрона с российскими истребителями, произошедшее на этой неделе, в очередной раз привлекло внимание мировой общественности к водному массиву, который лежит в основе украинского конфликта.

И этот инцидент поднимает важный вопрос, на который Вашингтону и его союзникам необходимо ответить: есть ли у них четкая стратегия касательно критически важной водной артерии, которая уже долгое время занимает центральное место в соперничестве Москвы и Запада и теперь может превратиться в крупный очаг напряженности?

Конгрессмены и бывшие военные чиновники говорят, что ответ на этот вопрос имеет огромное значение, потому что сейчас на карте стоит жизнеспособность сделки, благодаря которой критически важные поставки зерна могут покидать украинские порты в Черном море, и потому что российский флот использует этот район в качестве плацдарма для нанесения ударов по украинским городам.

Пучина конфликта

Черное море, которое некоторые иногда называют "потенциальной пороховой бочкой", по своей площади немного больше Калифорнии, и выход к нему имеют шесть стран – Турция, Румыния и Болгария, являющиеся членами НАТО, а также Грузия и Украина, которые считаются партнерами альянса, но формально не входят в его состав.

А еще выход к Черному морю есть у России.

Одно время Соединенные Штаты помогали союзникам поддерживать их присутствие в Черном море и проводили там учения, но администрация Байдена вывела американские корабли из этого района, когда стало ясно, что русские готовятся к военной кампании на Украине. В настоящее время Турция не позволяет военным кораблям заходить в море через пролив Босфор, который она контролирует и может закрыть во время.

Это значит, что у Соединенных Штатов попросту нет возможностей и средств для того, чтобы вернуть упавший беспилотник, который, как утверждают американские военные, им пришлось затопить, когда он столкнулся с российским истребителем.

"Это указывает на отсутствие комплексного подхода к региону, который важен не только для наших союзников и стран, граничащих с Черным морем, но и для безопасности Соединенных Штатов", – заявила сенатор Джинн Шейхин (Jeanne Shaheen) в интервью NBC News, комментируя уменьшении военной роли Америки в этом регионе.

У Соединенных Штатов нет в этом районе кораблей, чтобы поднять обломки беспилотника, а единственный союзник по НАТО, у которого есть выход в Черное море и достаточно сильный военно-морской флот, чтобы приблизиться к месту крушения, – это Турция, которая старается сохранять относительно дружелюбные отношения с Москвой, пока та проводит свою специальную военную операцию на Украине.

Генерал Марк Милли (Mark Milley), председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США, сообщил журналистам в среду, что в любом случае обломков, которые можно было бы собрать, скорее всего, не так много. По его словам, беспилотник упал в таком месте, где глубина достигает 1500 метров, и американские военные позаботились о том, чтобы его все данные на носителях были стерты.

Россия обвинила в столкновении Соединенные Штаты, заявив, что ее истребитель не вступал в контакт с дроном и не применял оружие. Она обвинила Вашингтон в провокации и ведении слежки у российской границы.

Президент России Владимир Путин сделал расширение присутствия Москвы одним и своих приоритетов. Он присоединил Крымский полуостров – где на протяжении нескольких столетий стоял российский Черноморский флот и который служит основой способности Кремля проецировать свое влияние в регионе – и долгое время вмешивался в дела соседних стран, таких как Грузия.

Шейхин, возглавляющая подкомитет по международным отношениям Сената по Европе и региональному сотрудничеству в области безопасности, и другие конгрессмены заявили, что инцидент с беспилотником на этой неделе продемонстрировал, что Соединенным Штатам необходимо разработать план действий по защите Черного моря.

Инцидент с беспилотником заставил Шейхин, которая в феврале посетила авиабазу НАТО в Румынии, повторно внести на рассмотрение свой законопроект, который она разработала совместно с сенатором Миттом Ромни. Этот законопроект потребует от администрации Байдена в течение 180 дней разработать межведомственную стратегию, которая будет способствовать углублению экономических и военных связей со странами региона.

"Обе партии в значительной мере заинтересованы в этом, потому что – на фоне украинского конфликта, этого инцидента с беспилотником, а также того, что сейчас происходит с морскими путями сообщения, – нам абсолютно ясно, насколько важен этот регион, – сказала Шейхин. – Большинство стран, граничащих с Черным морем, – это наши союзники, поэтому сейчас очень важно показать им, что мы поддерживаем своих союзников".

Черное море – это слабое место?

Бывшие сотрудники структуры национальной безопасности, прежде работавшие в регионе, отметили, что уровень инвестиций Соединенных Штатов и НАТО в Черное море не соответствует его стратегической важности. Они заявили, что, несмотря на риторику НАТО, активность Запада в регионе стала падать после того, как Крым воссоединился с Россией.

Бывший британский офицер Глен Грант (Glen Grant), который работал военным инструктором и консультантом на Украине и в Болгарии, сказал, что Черное море является особенно слабым местом на восточном фланге НАТО.

"На той стороне НАТО нет – из-за слабости Болгарии и Румынии, а также неуступчивости Турции. По этой причине присутствия НАТО в Черном море нет", – сказал Грант.

По словам одного чиновника НАТО, попросившего не называть его имени, Черноморский регион имеет для альянса "стратегическое значение". Он добавил, что члены альянса усилили там свое присутствие в ответ на аннексию Кремлем Крыма в 2014 году и специальную военную операцию на Украине, которую Россия начала в прошлом году.

По словам чиновника, альянс НАТО стал проводить более масштабные миссии по патрулированию воздушного пространства из Румынии и Болгарии, разместил больше систем противовоздушной и противоракетной обороны в Румынии и Турции, а также расположил в регионе новые боевые группы.

Стивен Хоррелл (Steven Horrell), бывший офицер военно-морской разведки США, изучающий регион в Центре анализа европейской политики в Вашингтоне, сказал, что Турция, которая служит южным оплотом НАТО и имеет в своем распоряжении одни из самых мощных вооруженных сил в альянсе, "должна сыграть центральную роль" в любой стратегии НАТО касательно Черного моря.

Соединенным Штатам необходимо найти способ сделать Турцию более надежным партнером , пока Вашингтон налаживает более тесные связи с такими странами, как Румыния и Болгария.

В настоящее время наметился некоторый сдвиг в сторону более тесного сотрудничества. В среду, 15 марта, президенты Румынии и Болгарии встретились в Софии и подписали соглашение об укреплении связей.

"В Черном море нам приходится полагаться на троих членов НАТО [Болгарию, Румынию и Турцию], которые должны взять на себя основную роль, – сказал Хоррелл. – Этим трем странам довольно сложно объединиться и начать действовать сообща, как это сделали, к примеру, государства Балтии".

Кроме того, одним из важнейших факторов является зерновое соглашение, срок действия которого истекает в воскресенье.

Это соглашение, заключенное при посредничестве Турции и ООН, позволило Украине – одному из крупнейших в мире экспортеров зерна, подсолнечного масла, пшеницы и кукурузы, –стабилизировать глобальные рынки и гарантировать глобальную продовольственную безопасность. Эта сделка также позволила Украине получать столь необходимую ей прибыль от продажи зерна.

В процессе продления соглашения Россия попыталась добиться более серьезных уступок и сократить срок его действия с 120 дней до 60, в результате чего многие забеспокоились, что сделка может быть сорвана.

Посетив в среду склад ООН в Аддис-Абебе, где хранится часть украинской пшеницы, доставленной в столицу Эфиопии, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что это соглашение крайне необходимо продлить.

"Мы можем спрогнозировать, что будет, если этого не произойдет. Это в буквальном смысле значит, что то, что вы видите здесь, попросту не попадет во многие другие места", –сказал Блинкен журналистам.

Очевидно, некоторое время все внимание будет приковано в Черному морю.