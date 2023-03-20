Оснащенный "Цирконами" российский корабль совершает деловой заход в Иран

Москва. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Фрегат "Адмирал Горшков", оснащенный новыми гиперзвуковыми ракетами "Циркон", совершил заход в порт Чахбехар в Иране, сообщил Северный флот.

"После окончания морской части учения фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" совершил деловой заход в порт Чахбехар Исламской Республики Иран для подведения итогов совместной работы в море и пополнения запасов пресной воды и продовольствия", - сообщили в пресс-службе флота в субботу.

Как сообщалось ранее, фрегат принимал участие в трёхстороннем учении РФ, Китая, и Ирана в Аравийском море.

Фрегат "Адмирал Горшков" отправился 4 января в поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю. Церемония выхода корабля на боевую службу прошла под руководством президента РФ Владимира Путина в режиме видеоконференции.

По данным российских военных, в походе "Адмирала Горшкова" сопровождает средний морской танкер "Кама".

"Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" - это современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах. Корабль, вооруженный "Цирконами", способен наносить точечные мощные удары по любым объектам противника в море и на суше. При этом особенностью гиперзвуковых ракет "Циркон" является возможность гарантированно преодолевать любые современные и перспективные системы ПВО-ПРО", - говорилось в сообщении Минобороны РФ.