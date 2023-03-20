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Интерфакс-АВН

МИД РФ называет "формулу мира" Зеленского оторванной от реалий

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Москва. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "набором оторванных от реалий ультимативных требований" так называемую "формулу мира" президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта.

"Так называемая "формула мира" Зеленского никакого отношения к миру не имеет. Это не что иное, как набор оторванных от реалий ультимативных требований к нашей стране. В их числе вывод войск из российских регионов - ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины и даже Крыма, выплата репараций и явка с повинной в международные трибуналы. Цель украинской "формулы" - добиться при помощи Запада капитуляции России", - говорится в ответе официального представителя МИД РФ на вопрос СМИ.

После телефонного разговора с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом 16 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в соцсетях, что в ходе беседы он "подчеркнул важность "формулы мира" Зеленского для прекращения агрессии и восстановления справедливого мира на Украине".

" К сожалению, здесь мы имеем дело с очередной попыткой украинской стороны дезинформировать международное сообщество и собственных граждан", - подчеркнула Захарова.

"Обращает на себя внимание, что ни в этом "твите", ни в каком-то другом "посте" Д.Кулеба не предлагает сесть за стол переговоров. Напомню, что их проведение на Украине запрещено законодательно - указом Зеленского от 30 сентября 2022 года", - отметила Захарова.

Вместе с тем, подчеркнула представитель МИД РФ, "со своей стороны мы неоднократно заявляли, что открыты к действительно серьезным предложениям Запада и Украины по политико-дипломатическому решению кризиса, однако язык ультиматумов для нас неприемлем".

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Страны
Китай
Россия
Украина
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