Сотрудники Роскосмоса могут представлять государство в компаниях с "золотой акцией"

Принятие закона связано, в частности, с необходимостью участия госкорпорации в работе советов директоров и ревизионных комиссий акционерных обществ, в отношении которых Роскосмос обеспечивает реализацию единой государственной политики

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий работникам госкорпорации "Роскосмос" быть представителями РФ в советах директоров (наблюдательных советах) и ревизионных комиссиях акционерных обществ, в отношении которых действует специальное право - "золотая акция". Соответствующий документ опубликован в субботу.

Ранее представителями РФ по специальному праву в организациях ракетно-космической промышленности назначались работники Федерального космического агентства, которые являлись госслужащими. Новые нормы вводят положение, устанавливающее, что представителем государства могут назначаться и сотрудники Роскосмоса.

Принятие закона связано с необходимостью участия госкорпорации в работе советов директоров и ревизионных комиссий акционерных обществ, в отношении которых Роскосмос обеспечивает реализацию единой государственной политики, имеет кооперационные связи, но не является акционером либо имеет долю участия, не позволяющую оказывать существенное влияние на принимаемые обществами решения. В настоящее время к таким организациям относятся АО "Ипромашпром", АО "Уральский институт проектирования промышленных предприятий", ОАО "Машиностроительный завод "Арсенал" и АО "Московский машиностроительный завод "Вымпел".

Закон вступает в силу через 10 дней со дня официального опубликования.