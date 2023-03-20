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ТАСС

Сотрудники Роскосмоса могут представлять государство в компаниях с "золотой акцией"

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Логотип госкорпорации "Роскосмос"
Логотип госкорпорации "Роскосмос".
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Руссак

Принятие закона связано, в частности, с необходимостью участия госкорпорации в работе советов директоров и ревизионных комиссий акционерных обществ, в отношении которых Роскосмос обеспечивает реализацию единой государственной политики

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий работникам госкорпорации "Роскосмос" быть представителями РФ в советах директоров (наблюдательных советах) и ревизионных комиссиях акционерных обществ, в отношении которых действует специальное право - "золотая акция". Соответствующий документ опубликован в субботу.

Ранее представителями РФ по специальному праву в организациях ракетно-космической промышленности назначались работники Федерального космического агентства, которые являлись госслужащими. Новые нормы вводят положение, устанавливающее, что представителем государства могут назначаться и сотрудники Роскосмоса.

Принятие закона связано с необходимостью участия госкорпорации в работе советов директоров и ревизионных комиссий акционерных обществ, в отношении которых Роскосмос обеспечивает реализацию единой государственной политики, имеет кооперационные связи, но не является акционером либо имеет долю участия, не позволяющую оказывать существенное влияние на принимаемые обществами решения. В настоящее время к таким организациям относятся АО "Ипромашпром", АО "Уральский институт проектирования промышленных предприятий", ОАО "Машиностроительный завод "Арсенал" и АО "Московский машиностроительный завод "Вымпел".

Закон вступает в силу через 10 дней со дня официального опубликования. 

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
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