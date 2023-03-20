Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию любых участников СВО

Новые нормы распространяют статью об ответственности за фейки о ВС РФ на действия в отношении добровольческих формирований

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность за дискредитацию любых участников специальной военной операции (СВО), включая добровольцев. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в субботу.

Ранее согласно Уголовному кодексу (УК) РФ ответственность предусматривалась только за дискредитацию использования Вооруженных сил (ВС) России за рубежом. Теперь же уголовное наказание последует за публичные действия по дискредитации любых участников СВО, в том числе добровольческих формирований, организаций или лиц, содействующих в выполнении возложенных на ВС РФ задач. Максимальное наказание за такое преступление увеличивается с пяти до семи лет лишения свободы.

Корреспондирующие поправки вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Как поясняли в Госдуме, уголовное наказание будет наступать в случае, если нарушителя уже привлекали к административной ответственности за аналогичные действия в течение года.

Кроме того, новые нормы распространяют на действия в отношении добровольческих формирований статью 207.3 УК РФ об ответственности за фейки о ВС РФ. Сейчас за публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России, которое повлекло тяжкие последствия, грозит до 15 лет лишения свободы. Аналогичная ответственность будет наступать и в случае распространения фейков о добровольцах.

Также вводится уголовная ответственность за незаконное проникновение на важные государственные объекты, сооружения на коммуникациях и к спецгрузам, охраной которых занимается Росгвардия. За это предусматривается наказание в виде штрафа в размере до 500 тыс. рублей или ограничения или лишения свободы на срок до двух лет.