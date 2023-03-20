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ТАСС

Умер последний главнокомандующий ВМФ СССР Владимир Чернавин

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Владимир Чернавин
Владимир Чернавин.
Источник изображения: Валентин Черединцев/ ТАСС

Ему было 94 года

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. После продолжительной болезни на 95-м году жизни умер последний главнокомандующий ВМФ СССР Владимир Чернавин, сообщил ТАСС руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин в субботу.

"В ночь с 17 на 18 марта в военном госпитале после болезни на 95-м году жизни скончался адмирал флота Герой СССР Владимир Николаевич Чернавин. Он был последним главкомом ВМФ СССР", - сказал собеседник агентства.

Будущий главком ВМФ СССР родился 22 апреля 1928 года в Николаеве Украинской ССР в семье рабочего и воспитательницы детского дома. В 1951 году окончил ленинградское Высшее военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (ныне Военный институт в составе Военно-морской академии им. Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова, Санкт-Петербург), в 1954 году - высшие классы офицерского состава подводного плавания при 1-м Высшем военно-морском училище подводного плавания (Ленинград), в 1965 году - командный факультет Военно-морской академии, в 1969 году - Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил СССР (ныне Военная академия Генерального штаба Вооруженных сил РФ, Москва).

Службу на Военно-морском флоте (ВМФ) СССР Чернавин начал на Северном флоте в 1951 году. В апреле 1959 года назначен командиром строившейся атомной подводной лодки (АПЛ) "К-21" проекта 627а "Кит", вступившей в строй в октябре 1961 года. В 1962 году "К-21" под командованием Чернавина впервые в истории отечественного флота совершила автономный поход в Арктику, пройдя за 51 сутки плавания 10 тыс. 124 мили (около 18,7 тыс. км), из которых 8 тыс. 646 миль (около 16 тыс. км) преодолела в подводном положении. Экипаж корабля испытал методику маневрирования под паковыми льдами, поиска и всплытия в полыньях, проламывания льда и др. Капитан II ранга Чернавин возглавлял комиссию, разработавшую по итогам похода инструкцию по подледному плаванию АПЛ.

С июля 1977 году по декабрь 1981 году Чернавин занимал должность командующего Северным флотом. В 1978 году получил звание адмирала. Во второй половине декабря 1981 году был назначен начальником Главного штаба ВМФ - первым заместителем главнокомандующего ВМФ СССР. 4 ноября 1983 года Владимиру Чернавину было присвоено звание адмирала флота. С 29 ноября 1985 года - главнокомандующий ВМФ - заместитель министра обороны СССР.

При главкоме Чернавине ВМФ достиг наивысшей ступени своего развития. К концу 1980-х годов СССР располагал мощным атомным подводным ракетно-ядерным флотом, который нес боевую службу вместе с надводными кораблями и морской авиацией. Ежедневно в Мировом океане находилось до 200 кораблей и судов советского ВМФ. Под руководством адмирала флота Владимира Чернавина была разработана и в марте 1987 года проведена операция под кодовым названием "Атрина". В ходе нее в Западной Атлантике была скрытно развернута "завеса" из пяти атомных подводных лодок Северного флота, которые вышли к берегам США, изучили районы патрулирования американских атомных субмарин и успешно вернулись на базу в Западной Лице (Мурманская область).

После распада СССР с февраля по август 1992 года Владимир Чернавин занимал пост главнокомандующего ВМФ Объединенных вооруженных сил Содружества независимых государств (СНГ). С августа 1992 года находился в распоряжении министра обороны РФ. В феврале 1993 года вышел в отставку. 

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