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РИА Новости

Эксперт сообщил о способности российской ПВО сбивать снаряды Excalibur

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Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Эксперт Мураховский: российские ЗРК показали способность сбивать снаряды Excalibur

МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК), применяемые в ходе спецоперации на Украине, продемонстрировали возможность сбивать управляемые артиллерийские снаряды M982 Excalibur, которые США поставляют Киеву, сообщил РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

"Одной из особенностей работы российской ПВО в рамках спецоперации стало использование управляемых ракет наших ЗРК для уничтожения в воздухе высокоточных боеприпасов. В частности, зафиксированы случаи успешного уничтожения американских управляемых артиллерийских снарядов M982 Excalibur, которые применяются украинскими войсками из гаубиц M777", - рассказал он.

Главред "Арсенала Отечества" при этом подчеркнул, что снаряды гаубиц являются непростой целью для расчетов ЗРК из-за своих малых размеров.

"Если, к примеру, ракета РСЗО HIMARS, которую наши комплексы сбивают в больших количествах, имеет длину 4 метра при калибре 227 миллиметров, то снаряд Excalibur длиной всего 1 метр при калибре 155 миллиметров, это цель значительно сложнее для сопровождения и наведения. Кроме того, требуется более точное поражение артиллерийского снаряда, чтобы вывести его из строя из-за его большей прочности", - пояснил эксперт.

Согласно данным, опубликованным в новом номере журнала "Арсенал Отечества", такие возможности удалось получить в том числе благодаря доработкам комплексов ПВО по опыту их применения в спецоперации. Так, в зенитном ракетном комплексе "Тор-М2У/М2", отмечает издание, были оперативно доработаны программные и аппаратные средства, повысив их возможность борьбы с самыми современными воздушными угрозами.

В сентябре 2022 года агентство Блумберг со ссылкой на бюджетные документы сообщало, что Пентагон передал Украине управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением, они являются самыми точными американскими артиллерийскими снарядами.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
M982 Excalibur
Tор-М2
Проекты
Тор ЗРК
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