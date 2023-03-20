Снаряжение за свой счет и неонацисты. Стала известна правда о бундесвере

The Times: проблемы с финансированием подрывают боеготовность бундесвера

Из-за недостатка финансирования вооруженные силы Германии сталкиваются с серьезными проблемами, пишет The Times. Не хватает не только спецоборудования, но даже одежды. Кроме того, бундесвер не может справиться с неонацисткими наклонностями некоторых военных.

Системы связи в немецкой армии настолько плохи, что членам экипажей бронемашин приходится открывать люки или вовсе выбираться наружу, чтобы прокричать товарищам нужную информацию, а не использовать радио. Об этом говорится в изобличительном отчете, который раскрывает масштабные проблемы в рядах вооруженных сил Германии.

Составившая этот отчет комиссия выявила нехватку экипировки, некачественную инфраструктуру, а также проблемы, связанные с удушающей бюрократией, –начиная от ветхих казарм со стенами, которые приходится подпирать мешками с песком, и заканчивая 66 несчастными случаями при использовании стандартных армейских парашютов, которыми невозможно управлять на больших скоростях или при смене направления ветра.

Немецкой армии потребовать десять лет, чтобы разместить заказ на ту модель шлема пилота вертолета, которой в Соединенных Штатах пользуются с 90-х годов, семь лет на то, чтобы снабдить военных современными камерами, и пять лет, чтобы приструнить одного младшего офицера, пользовавшегося приветствием "Зиг Хайль".

Немецкие вооруженные силы, называемые бундесвером, уже много лет страдают из-за острой нехватки инвестиций и из-за бюрократических ограничений. Канцлер Олаф Шольц пообещал потратить сто миллиардов евро на создание "боеспособной и ультрасовременной" армии, которая, по его словам, станет самыми мощными неядерными вооруженными силами в Европе.

Однако за последние несколько месяцев разочарование в связи с медленными темпами изменений только усилилось. К настоящему моменту из фонда перевооружения было выделено всего 13 миллиардов евро, а регулярный оборонный бюджет не поспевает за инфляцией.

Хотя, по многим оценкам, чтобы выполнять свои основные обязательства перед НАТО, бундесвер нуждается в боеприпасах минимум еще на 20 миллиардов евро, в 2023 году на эти цели будет потрачено всего 1,1 миллиарда. Комиссар парламента по делам вооруженных сил Ева Хёгль (Eva Högl) заявила, что для надлежащей модернизации бундесвера потребуется как минимум 300 миллиардов евро, а при нынешних темпах этот процесс растянется на полвека.

Помимо этих основополагающих финансовых проблем в ежегодном отчете комиссии Хёгль также перечислено множество повседневных трудностей, которые подрывают боевой дух и боеготовность вооруженных сил Германии.

Примерно за сто дней Хёгль, которая ранее была депутатом немецкого парламента, объехала около 70 немецких военных баз по всему миру и опросила 2343 военнослужащих, которые передали ей свои жалобы. Множество жалоб касалось базового оборудования и экипировки, которое либо поставляется с задержками, либо неисправно, либо его попросту не хватает. В армейском танковом училище регулярно отменяются занятия из-за недостатка нужной техники.

В военном госпитале в Ульме нет подключения к интернету, а это значит, что чувствительное медицинское оборудование приходится постоянно контролировать вручную.

Сотрудникам института микробиологии Медицинской академии, которая с 1936 года располагается в одном и том же здании в Мюнхене, приходится использовать 28-летний матричный принтер и старый лабораторный холодильник, который в любой момент может сломаться, – в этом случае им нужно будет перевозить образцы, в том числе представляющие биологическую опасность, в какое-нибудь гражданское учреждение.

Солдатам не хватает даже одежды. По признанию некоторых служащих, им необходимо получить справку от врача, чтобы им заменили неудобные вещи или вещи неподходящего размера.

Столь ненавистная "Форма одежды 90" – стандартный комплект полевой формы, введенный в конце холодной войны, – все еще в ходу, хотя солдаты много лет жаловались, что она не защищает от холода и сырости.

Многие военные признались, что им не хватает элементарных средств защиты от атомных, биологических и химических атак, а специализированное подразделение по защите от атак с применение химического и биологического оружия не в состоянии закупить дезактивирующие средства из-за сокращения бюджета.

За семь лет лаборатория химической и биологической защиты бундесвера в Зонтхофене, Бавария, смогла закупить всего 32 из 200 необходимых устройств, хотя они были в свободном доступе на коммерческом рынке.

Военнослужащие часто рассказывали, что им приходилось самостоятельно покупать снаряжение. Десантники приобретали налобные фонари и камуфляж для шлемов, потому что армия их не выдавала.

IT-специалистам военно-морского управления новые компьютеры приходилось ждать по несколько месяцев. Один медик, которого отправили в Мали с экипажем транспортного вертолета, не смог связаться со своими коллегами, поскольку бундесвер – несмотря на многочисленные просьбы – не выдал ему шлем с радиооборудованием.

В адрес военной бюрократии недовольства тоже было немало. Один сержант отдела кадров проходил стандартную проверку на благонадежность целых три года, в течение которых ему запрещали доступ к компьютерной системе отдела и не разрешали находиться на собственном рабочем месте без постоянного сопровождения.

Казармы артиллерийской школы в Идар-Оберштайне, находящемся между Франкфуртом и Люксембургом, не ремонтировались с 60-х годов. Несмотря на многочисленные жалобы на непригодные для использования туалеты и на угрозу обрушения крыш ремонтных помещений, "в идеальном случае" их должны отремонтировать только к 2042 году.

В прошлом году число новых эпизодов политического экстремизма в рядах вооруженных сил Германии немного уменьшилось – с 226 до 203.

Однако в армии по-прежнему служит очень много солдат с выраженными неонацистскими наклонностями. На эту проблему следует обратить особое внимание, так как в начале декабря несколько нынешних и бывших военнослужащих бундесвера были арестованы по подозрению в попытках организовать ультраправый заговор с целью свержения правительства и установления военной диктатуры.

Кроме того, был случай, когда один офицер отправил нескольким солдатам картинку с камином, под которой было написано: "Чем больше еврей, тем теплее в гостиной". Кого-то из солдат ловили в те моменты, когда они вырезали символы СС на столах, отдавали честь Гитлеру во время звучания национального гимна и заявляли, что "евреи принесли с собой чуму".

Другие призывали сжечь центр для беженцев и перестрелять их всех, а чернокожему солдату однажды сказали, что "негры – это негры, рабы – это слуги, вот так обстоят дела".

Офицера отряда специального назначения, который украл боеприпасы, организовал вечеринку с неонацистским дет-металом и игрой в футбол с головой свиньи, до сих пор не могут привлечь к дисциплинарной ответственности, хотя с момента происшествия прошло уже шесть лет.

В отчете также говорится о многочисленных случаях дедовщины и издевательства.

Одним из них стал инцидент, когда офицер, проводивший занятие по "выполнению приказов и повиновению", дал пистолет женщине-военнослужащей и приказал ей выстрелить в одного из сослуживцев.

Она отказалась это сделать, пояснив, что она не знает, заряжен ли пистолет. Тогда офицер дал ей пистолет P8 и повторил приказ. Когда она отказалась подчиниться во второй раз, офицер сам навел оружие на солдата и нажал на курок – показав, что пистолет не был заряжен.

В отчете говорится, что бундесверу еще очень далеко до того, чтобы достичь поставленной цели – увеличить численность личного состава с 183 тысяч до 203 тысяч человек. В прошлом году количество военных даже немного сократилась, поскольку 21% новобранцев покинули службу в течение первых шести месяцев.

Автор статьи: Оливер Муди (Oliver Moody)