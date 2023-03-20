США решили превратить Черное море в "натовское озеро"

Румынский фрегат во время военных учений НАТО в Черном море.

Cumhuriyet: вопросы Черного моря могут решать только страны, имеющие выход к нему

США заявили, что продолжат осуществлять полеты над Черным морем, так как оно никому не принадлежит, пишет Cumhuriyet. Эта позиция противоречит и конвенции Монтрё, запрещающей Америке находиться в регионе, и здравому смыслу: с чего вдруг Вашингтон решает вопросы Черного моря, не имея даже выхода к нему?

Мехмет Али Гюллер

Произошедшее накануне падение американского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) MQ-9 в Черном море вновь вызвало напряженность в регионе. США обвиняют Россию в агрессии, а она Америку — в шпионаже у своих границ.

Следующие слова Джона Кирби (John Kirby), координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома, показывают, насколько важно сохранение статус-кво в Черном море.

«Мы будем продолжать осуществлять полеты и действовать в международном воздушном пространстве над международными водами. Черное море не принадлежит ни одной нации, и мы собираемся продолжать делать то, что необходимо для обеспечения наших интересов национальной безопасности в этой части мира», — заявил Кирби.

Цель США по превращению Черного моря в озеро НАТО

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома, видимо, тщательно подобрал слова в соответствии с американской стратегией: Черное море, оказывается, не принадлежит ни одной нации, и США имеют право действовать в международном пространстве!

А какова стратегия США? Вашингтон пытается использовать новую ситуацию, возникшую с распадом СССР, для того чтобы сделать Черное море «озером НАТО», старается нарушить баланс и гармонию, которые Турция защищала в этом регионе на протяжении всей холодной войны.

США пытаются превратить Черное море в натовское озеро, добавляя к членству Турции в Североатлантическом альянсе членство Болгарии и Румынии, делая Украину и Грузию партнерами НАТО, то есть делая пять из шести черноморских государств союзниками по НАТО.

Таким образом США пытаются усилить позиции в черноморском регионе — единственное место, куда они не могут свободно войти, установить стратегическое превосходство над Россией и, удерживая очень важную зону Евразии, получить преимущество в глобальной борьбе за власть.

Препятствие перед США: конвенция Монтрё

Так что же мешает США беспрепятственно войти в Черное море? Конвенция Монтрё.

Документ, датируемый 1936 годом, не позволяет США бесконтрольно находиться в Черном море, и вводит ограничения по количеству и тоннажу кораблей для стран, не имеющих выхода к Черному морю.

США постоянно пытаются устранить препятствие в виде конвенции Монтрё, то открыто настаивая на необходимости ее обновления, то, как в данном случае, говоря о том, что «Черное море — это международное море, которое никому не принадлежит».

Черное море является полузамкнутым морем, и важнейшим международным документом, влияющим на его правовой статус, является конвенция Монтрё от 1936 года. Документ устанавливает отдельные права и обязанности для Турции, государств, имеющих выход к Черному морю, и других держав, использующих проливы.

Поэтому нынешний статус Черного моря, основанный на конвенции Монтрё, предотвращает свободную и неограниченную деятельность США в регионе.

Турецкая стратегия: Черное море принадлежит черноморским государствам

Анкара считает, что цель Вашингтона в Черном море противоречит ее подходу в целом. Несмотря на то что есть такие руководители, как Эрдоган, которые время от времени прямо зазывают НАТО в Черное море, Турция с 1936 года поддерживает баланс и гармонию с Россией в регионе.

Лучше всего черноморскую стратегию турецкого государства резюмируют слова, произнесенные в 2008 году бывшим начальником Генерального штаба ВС Турции, генералом Илькером Башбугом (İlker Başbuğ): «Черное море — это вопрос, касающийся стран,имеющих к нему выход».

Иными словами, в то время как США выдвигают тезис о том, что Черное море никому не принадлежит, Турция же утверждает, что оно относится к черноморским государствам.

А гарантией того, что Черное море принадлежит государствам, имеющим выход к нему, является конвенция Монтрё!

Автор: Мехмет Али Гюллер (Mehmet Ali Güller)