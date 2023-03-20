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ТАСС

DPA: Бельгия поставит Украине 230 армейских автомобилей

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Грузовой автомобиль Volvo N10 (6х4) бельгийской армии
Грузовой автомобиль Volvo N10 (6х4) бельгийской армии.
Источник изображения: министерство обороны Бельгии

Как сообщило агентство, поставки должны начаться со следующей недели

БЕРЛИН, 17 марта. /ТАСС/. Бельгия со следующей недели начнет поставлять Украине партию из 230 армейских автомобилей различных типов. Об этом в пятницу со ссылкой на Минобороны страны сообщило агентство DPA.

Речь идет о 150 военных грузовиках и 80 бронированных многоцелевых автомобилях. Их поставки должны начаться со следующей недели, заявили агентству в Минобороны королевства.

Агентство не приводит название моделей машин, которые будут переданы. Отмечается, что решение об их отправке на Украину правительство страны приняло в конце января. Перед отправкой бельгийские военные провели технический осмотр и ремонт автомобилей.

В январе Бельгия объявила, что предоставит Киеву пакет военной помощи на €92 млн. 

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Страны
Бельгия
Украина
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