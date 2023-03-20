Киев вышел из договора о контроле за стратегическими ракетными комплексами

Украина вышла из договора с Россией о контроле за стратегическими ракетными комплексами

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения с Россией о надзоре за эксплуатацией стратегических ракетных комплексов, следует из информации на его сайте.

"О прекращении действия Договора между Украиной и Российской Федерацией о порядке осуществления гарантийного и авторского надзора за эксплуатацией стратегических ракетных комплексов Стратегических сил, расположенных на их территориях", — гласит название документа.

Уточняется, что договор заключили в Ялте в 1993 году.

Ранее Киев вышел из соглашения с Москвой об эксплуатации стратегического ракетного комплекса "Сатана". Это вооружение в 1970-х годах разрабатывало днепропетровское конструкторское бюро "Южное". Договор заключили в 2006 году.