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ТАСС

Командование Воздушных сил Украины назвало МиГ-29 устаревшим и неэффективным

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МиГ-29АС
МиГ-29АС ВВС Словакии.
Источник изображения: www.airwar.ru

По словам представителя командования Юрия Игната, в стране в настоящее время насчитывается пять бригад тактической авиации истребителей

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Истребители МиГ-29, которые Польша и Словакия намерены передать Киеву, являются устаревшими и неэффективными в борьбе против крылатых ракет и дронов. Об этом в пятницу заявил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

"Советская техника, которая у нас есть на вооружении, именно эти МиГи, не является эффективным оружием против крылатых ракет и дронов. Потому что там морально устарела техника - и ракеты, и бортовые радиолокационные станции. Они не могут эффективно осуществлять эти функции", - сказал Игнат в эфире телеканала "Рада", комментируя планы Польши и Словакии по передаче Киеву МиГ-29.

Он добавил, что на Украине в настоящее время насчитывается пять бригад тактической авиации истребителей. Из них две состоят из Су-27, три - из МиГ-29. Однако потенциал ВВС Украины, по словам Игната, все равно недостаточен для организации контрнаступления.

"Я понимаю, что всем хочется быстрого контрнаступления. Но эти самолеты не могут существенно нарастить боевой потенциал для того, чтобы наносить удары", - отметил он.

Президент Польши Анджей Дуда заявил в четверг, что Украина в ближайшие дни получит от Варшавы первые четыре истребителя МиГ-29. В пятницу премьер-министр Словакии Эдуард Хегер сообщил, что власти страны одобрили передачу Киеву 13 самолетов МиГ-29. Исполняющий обязанности министра экономики республики уточнил, что процесс займет несколько недель. 

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Страны
Польша
Словакия
Украина
Продукция
Су-27
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