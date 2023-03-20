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В России оценили планы по оснащению подлодок гиперзвуковым оружием

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Испытание гиперзвуковой ракеты Циркон
Испытание гиперзвуковой ракеты Циркон.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ

Оснащение российских подводных лодок гиперзвуковым оружием увеличит боевые возможности подводных сил Военно-морского флота (ВМФ) РФ. Планы по оснащению российских подлодок новым оружием оценил военный историк Дмитрий Болтенков в беседе с «Известиями».

«На дизель-электрических лодках есть только торпедные аппараты. Если они смогут приспособить туда гиперзвуковые ракеты, то почему нет. Если есть подходящая ракета, надо просто поставить блоки ввода информации, и можно стрелять», — сказал он.

Болтенков отметил, что наличие гиперзвукового оружия увеличит боевые возможности подводного флота России. По его словам, надежной защиты от гиперзвука нет ни у кого в мире. Аналитик добавил, что такие ракеты смогут с высокой точностью поражать надводные и наземные цели.

Ранее в марте главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов рассказал, что все российские подлодки могут быть вооружены крылатыми ракетами «Калибр». Он отметил, что следующим шагом станет оснащение подлодок гиперзвуковым оружием.

В том же месяце ведущий специалист по науке и технологиям агентства военной разведки США Пол Фрайштлер заявил, что в настоящее время Россия является единственной страной со стратегическими гиперзвуковыми комплексами.

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Страны
Россия
США
Проекты
ГЗЛА
Калибр КР
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