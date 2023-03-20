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Военное обозрение

Президент Белоруссии объявил о начале поставок критически важной электроники в Россию

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Источник изображения: topwar.ru

Предприятия Белоруссии приступили к поставкам в Российскую Федерацию первых партий электроники, включенного в сформированный ранее список критически важной электронной компонентной базы. Об этом сообщает белорусское информационное агентство БелТА, ссылаясь на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Главной целью поставок является снижение зависимости и России, и Белоруссии от импорта по ряду значимых направлений. Лукашенко подчеркнул, что было подписано соглашение, в соответствии с которым планируется создать совместный центр по разработке и изготовлению фотошаблонов. Затем будут проводиться совместные конструкторские работы.

Белоруссия реализует план по развитию микроэлектроники до 2030 года. По словам Лукашенко, белорусские инвесторы готовы приступить к реализации плана по производству критически значимой электроники.

Известно, что белорусская промышленность обладает достаточно высоким потенциалом, имеет хорошие разработки, и Россия только выиграет, наводняя свой рынок белорусской электроникой.

Отдельно стоит отметить, что большое значение белорусская электроника будет иметь и для военной отрасли. Ведь российские вооруженные силы нуждаются в современном оборудовании. Военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале, к примеру, поддержал идею приобретения белорусской электроники и посетовал, что по непонятной причине до сих пор не закупались те же системы радиоэлектронной борьбы.

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Страны
Белоруссия
Россия
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