Войти
Военное обозрение

Минобороны РФ показало работу экипажей истребителей Су-35С в зоне спецоперации

372
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Основная тяжесть проведения специальной военной операции ложится на сухопутные подразделения. Но российская военная авиация является надежной защитой с воздуха и вносит свой очень большой вклад в дело победы над противником.

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видеокадры работы экипажей многоцелевых истребителей Су-35С в зоне специальной военной операции. Российские летчики вышли на выполнение боевых задач и провели патрулирование в заданном районе. Также они занимались прикрытием действий штурмовой и бомбардировочной авиации, которая регулярно отрабатывает по позициям противника.

Кроме того, сообщает российское военное ведомство, истребители Су-35С были задействованы в прикрытии вертолетов армейской авиации, которые наносили удары по военной технике, военным объектам и местам дислокации украинских формирований.

В сообщении военного ведомства подчеркивается, что полеты истребителей Воздушно-космических сил России выполняются с подвешенными ракетами различного класса.

Напомним, что в настоящее время многоцелевой истребитель Су-35 является одним из основных истребителей авиации ВКС РФ. По данным из открытых источников, в настоящее время истребители данного типа находятся на вооружении авиационных полков Воздушно-космических сил России. Кроме того, 24 самолета Су-35 находятся на вооружении Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
Су-35
Су-35С
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
18.02.2022
LB: Украина поддержала притязания Японии на Курилы
14.02.2018
Страшные серии для экспертов НАТО
26.08.2015
Санкции не помеха авиации: на МАКС-2015 в РФ приедут более 25 стран
30.09.2014
Русская загадка. Почему ВВС России одновременно приобретают три новые версии Су-27?
18.09.2014
Разногласия пятого поколения
12.08.2014
Столпы нашего моторостроения
24.04.2014
Су-35: к доминанте фронтовой авиации
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.03 17:08
  • 46627
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.03 16:54
  • 19
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 20.03 15:45
  • 3
«Бумеранг», «Пенициллин» и другие: В ходе СВО российские военные тестируют новые образцы вооружений
  • 20.03 15:43
  • 0
Польша стала театральными подмостками для бродячих политкомедиантов
  • 20.03 11:09
  • 1
ООН подтверждает продление черноморской зерновой инициативы, призывает выполнять и договоренности по российской продукции - заявление
  • 20.03 11:02
  • 1
Очередная кульминация:Россия и Китай содействуют расширению БРИКС и ШОС
  • 20.03 06:18
  • 2425
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.03 01:35
  • 1218
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.03 15:41
  • 0
Что скрыто за решением Гаагского суда? Расшифровка.
  • 19.03 15:26
  • 1
Курганские власти выделили почти 30% бюджетных мест под обучение кадров для ОПК
  • 19.03 15:25
  • 3
В Госдуме предложили установить налоговый вычет по НДФЛ за закупку военного снаряжения
  • 19.03 15:25
  • 3
Рабочая группа по СВО подготовила предложения по повышению эффективности гособоронзаказа
  • 18.03 08:29
  • 2
Бизнесмены предпочитают покупке аренду бизнес-джетов
  • 18.03 02:46
  • 3
ВВС США опубликовали новые снимки ядерного бомбардировщика B-21 Raider
  • 17.03 12:25
  • 0
Против кого ведёт свою «войну» Тихановская?