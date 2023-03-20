Северный оплот: Россия возобновляет строительство боевых ледоколов

Корабли будут выполнять задачи в сложнейших условиях Заполярья

Минобороны России получит третий дизель-электрический ледокол проекта 21180/21180М «Илья Муромец». Уже известно, что он будет выполнен по обновленному проекту и поступит на Северный флот. Два корабля этой серии уже готовы, но потом их постройка была приостановлена. Такие могут выполнять функции транспортов, буксиров, вспомогательных судов. А в случае необходимости и действовать, как боевая единица. По словам экспертов, подобные ледоколы необходимы для обеспечения национальной безопасности России в Арктике.

По следам «Ильи Муромца»

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, принципиальное решение о возобновлении серии боевых ледоколов проекта 21180/21180М уже принято. Разрабатывается обновленный проект, по которому будет построен третий корабль серии. Также согласовываются сроки начала работ и передачи новой единицы ВМФ России. Ожидается, что она пополнит состав Северного флота до конца 2027 года. Но, как отметили собеседники редакции, не исключено, что этот срок может «уйти вправо».

Ледокол Илья Муромец. Источник: РИА Новости/Игорь Руссак

О планах продолжить строительство ледоколов «Илья Муромец» объявлял главком ВМФ адмирал Николай Евменов. Ввод в строй дизель-электрических ледоколов направлен на укрепление российского присутствия в высоких широтах, отмечал он.

Для военно-морского флота было построено два ледокола проекта 21180/21180М. «Илья Муромец» несет службу на Северном флоте. «Евпатий Коловрат» сейчас проходит испытания, после принятия в состав флота он должен служить на Тихом океане.

Головной корабль проекта 21180 «Илья Муромец» водоизмещением 6000 т стал первым за 45 лет ледоколом, построенным для нужд ВМФ России. Он был заложен в 2015 году, а в конце 2017-го передан в состав Северного флота.

Ледокол Илья Муромец. Источник: РИА Новости/Павел Львов

«Евпатий Коловрат» уже строился по модернизированному проекту 21180М. В частности, разработчики уменьшили габариты и осадку. Водоизмещение корабля — 4000 т, осадка — 4,6 м против 6,8 м у «Ильи Муромца». Разработчик пояснял, что уменьшенная осадка «Коловрата» позволит ему заходить в порты Тикси в Якутии и Диксон в Красноярском крае. Они эксплуатируются ВМФ России. А одна из главных задач военных ледоколов — обеспечение базирования и развертывания сил флота в Арктике, в том числе ледовая проводка боевых кораблей и вспомогательных судов.

Известно, что третий корабль серии должен получить обновленную силовую установку и винторулевые колонки (движитель, установленный на специальной колонке, используется в том числе для выполнения маневров).

По словам военного историка Дмитрия Болтенкова, новый корабль нужен для обеспечения национальной безопасности России в Арктике. Там он будет решать широкий круг задач.

Ледокол Илья Муромец. Источник: ТАСС/Лев Федосеев

— Cилы Северного и Тихоокеанского флотов (на Камчатке) базируются в не очень благоприятных климатических условиях, — напомнил «Известиям» эксперт. — Зимой северные моря имеют свойства замерзать. И если кораблям и подводным лодкам надо будет выходить в море, лед надо будет ломать. Также сейчас в Арктике развернута широкая инфраструктура, в том числе и военная. Поэтому необходимо постоянно совершать перевозки. «Ильи Муромцы» не только будут проводить караваны, но и самостоятельно доставлять грузы. Еще они смогут выполнять спасательные задачи и патрулировать акваторию Северного морского пути. На борту ледоколов базируются вертолеты, специализированные катера. А в случае необходимости на борту ледоколов можно разместить вооружение, личный состав морской пехоты или даже арктических мотострелков.

На все задачи

«Илья Муромец» может развивать скорость до 15 узлов, преодолевать льды метровой толщины. Экипаж — 32 человека (у «Евпатия Коловрата» поменьше — 28 человек), длина — 85 м, ширина — 20 м. Главным техническим новшеством стали винторулевые колонки, которые закреплены вне корпуса и могут вращаться вокруг вертикальной оси на 360 градусов, что поможет ему двигать не только носом, но также кормой и бортом.

Ледокол может проводить корабли и суда в сплошном ледовом поле, перевозить грузы в трюме и контейнерах на палубе, выполнять гидрографические исследования, участвовать в спасательных операциях. Судно может быть использовано для тушения пожаров на аварийных объектах, ликвидации аварийных разливов нефти, а также для перевозки пассажиров или десанта. Ледокол оборудован краном грузоподъемностью 26 т, в носовой части судна расположена вертолетная площадка.

«Известия» уже писали, что ВМФ получит новую линейку вспомогательных судов. Главное требование — все новые «вымпелы» должны быть построены только из отечественных комплектующих. Основные тактико-технические характеристики, а также предварительный облик новых единиц флота уже сформированы и утверждены. Всего планируется построить две линейки вспомогательных судов. Первая — это универсальный корпус, на базе которого будут строиться разные суда, в частности плавучая мастерская и госпиталь. Вторая линейка включает в себя разные по корпусам суда, среди которых малый танкер, буксир, килектор и универсальный корабль снятия физических помех и размагничивания.

В последние годы Россия активно строит инфраструктуру в Арктике и размещает там силы для прикрытия Севморпути. Было создано объединенное стратегическое командование «Северный флот», по статусу равное военному округу. Оно получило под свое управление территории и воинские части, выделенные из состава Западного военного округа. Затем арктическую группировку усилили войсками Центрального и Восточного военных округов, расположенными в Заполярье. В береговые части флота вошел 14-й армейский корпус в составе 80-й и 200-й отдельных мотострелковых бригад.

На арктических островах размещены береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», средства ПВО. Реконструированы полярные аэродромы, на них несут службу истребители. Кроме того, регулярно отрабатывается переброска сил в Арктику из других регионов, причем как сухопутных, так и морских.

Вместе с появлением военных баз в регионе строится и транспортная инфраструктура, которая может использоваться для гражданских нужд.

Ледокол Илья Муромец. Источник: iz.ru

Помимо военного присутствия Россия создает в Заполярье инфраструктуру, связанную с охраной природы. Кроме того, создается база для МЧС, которая может использоваться для спасения людей на водах и для защиты окружающей среды. Как ожидается, по мере изменения климата и с вводом в строй новейших ледоколов навигация по Северному морскому пути станет круглогодичной.

Роман Крецул

Алексей Рамм