Для Крыма вопросы безопасности имеют приоритетный характер, заявил Путин

Путин: для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития полуострова.

Он пообещал, что Россия сделает все для предотвращения любых угроз. Кроме того, несмотря на все трудности, власти будут последовательно и системно решать вопросы ускоренного социально-экономического развития Крыма и Севастополя, подчеркнул глава государства.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".