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ТАСС

Свердловские предприятия ОПК смогут получить до 13 млн рублей на обучение кадров

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Артиллерийский комплекс "Коалиция-СВ" в цеху завода "Уралтрансмаш"
Артиллерийский комплекс "Коалиция-СВ" в цеху завода "Уралтрансмаш".
Источник изображения: © Пресс-служба "Уралтрансмаша"

Средняя стоимость обучения составит 56 тыс. рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Свердловская область получила лимит в размере 13 млн рублей из федерального бюджета на профессиональное обучение кадров для предприятий ОПК, сообщила заместитель директора департамента по труду и занятости населения региона Наталия Бордюгова. Средняя стоимость обучения составит 56 тыс. рублей, таким образом, возможностью смогут воспользоваться порядка 230 человек.

"Свердловской области выделены лимиты в размере 13 млн [рублей], обучение одного человека, если говорить про среднюю стоимость <...>, 56 тыс., то есть это очень высокостоимостное обучение. <...> Думаю, что наши предприятия все воспользуются этой возможностью, потребность будет", - сказала Бордюгова на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС. Она добавила, что в департамент занятости уже поступила первая заявка от Серовского механического завода, предприятие готово направить на обучение более 20 человек.

Ранее ТАСС сообщал, что в 2023 году за счет регионального бюджета планируется обучить свыше 100 сотрудников предприятий ОПК Свердловской области. На эти цели выделили 4 млн рублей. По оценке областных властей, в 2022 году потребность предприятий этого профиля в специалистах составляла до 6 тыс.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 14 марта подписал постановление, предусматривающее возможность гражданам, ищущим работу, пройти бесплатное профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование для трудоустройства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Затраты предприятий на обучение граждан кабмин возместит с помощью трансфертов в рамках федерального проекта "Содействие занятости".

На территории Уральского федерального округа находятся крупные предприятия Ростеха, "Алмаз-Антея", Роскосмоса и других компаний. Среди них "Уралвагонзавод", "Уралтрансмаш" - производители бронетанковой техники и самоходных артиллерийских орудий соответственно, НПО автоматики имени академика Н. А. Семихатова - одно из крупнейших российских предприятий в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники, машиностроительный завод имени М. И. Калинина, занимающийся разработкой и производством зенитных ракетных комплексов, а также "Курганмашзавод", специализирующийся на боевых машинах пехоты. 

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Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
Курганмашзавод
Роскосмос
Ростех
Уралвагонзавод
Уралтрансмаш
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