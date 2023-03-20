Войти
ТАСС

Источник: министры обороны ЕС одобрят 21 марта выделение €2 млрд на снаряды Украине

451
0
-1
Украинские военнослужащие ведут стрельбу управляемыми снарядами М982 Excalibur из 155-мм/39 буксируемой гаубицы М777, сентябрь 2022 года
Украинские военнослужащие ведут стрельбу управляемыми снарядами М982 Excalibur из 155-мм/39 буксируемой гаубицы М777, сентябрь 2022 года.
Источник изображения: кадр из видео из социальных сетей

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель ранее отмечал, что существует вероятность дополнительного увеличения бюджета фонда до конца года еще на €3,5 млрд

БРЮССЕЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Министры обороны ЕС должны утвердить 21 марта на встрече в Брюсселе план главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о выделении из Европейского фонда мира €2 млрд на поставки снарядов на Украину и восполнение их запасов в Европе. Об этом сообщил в пятницу журналистам источник во внешнеполитической службе ЕС.

"Министры обороны рассмотрят план из трех этапов: использовать €1 млрд на поставки боеприпасов как советского, так и западного образца для Украины из имеющихся запасов, выделить еще €1 млрд, чтобы обеспечить срочные закупки новых боеприпасов, которые пойдут Киеву и на восполнение запасов в Европе, и начать расширение производства. То есть мы рассчитываем на следующей неделе получить зеленый свет на выделение €2 млрд", - сказал источник, подчеркнув, что в настоящий момент этот план проходит предварительное согласование послами 27 стран ЕС в Брюсселе.

На прошлой неделе Совет ЕС утвердил решение в экстренном порядке увеличить бюджет Европейского фонда мира на €2 млрд. Ранее Боррель отмечал, что существует вероятность дополнительного увеличения бюджета фонда до конца года еще на €3,5 млрд. Изначально весь бюджет фонда составляет €5,7 млрд на период с 2021 по 2027 год, то есть речь идет о его фактическом удвоении. В прошлом году Евросоюз выделил из этого фонда €3,2 млрд на поставки оружия Украине.

Деньги из этого фонда выделяют странам ЕС в качестве компенсации вооружений, которые они передают Украине. Из этого фонда, по словам Борреля, Брюссель компенсирует 40% стоимости передаваемых Киеву вооружений и боеприпасов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
27.01.2023
Французский политик назвал Зеленского "безумцем" из-за просьбы о поставках ракет для Киева
07.06.2022
Французский депутат Тьерри Мариани: прекратите лаять у дверей России!
28.01.2022
Запад грубо напомнил России о ее позоре. Теперь он пожинает плоды
28.10.2020
Союзничек…
27.05.2019
"Большая игра" в новом веке
02.06.2017
Руслан Пухов: «Усиление НАТО произошло бы и без Крыма и Донбасса»
22.04.2015
Д.Медведев: в сфере ОПК нам удалось закрепить все позитивные тенденции последних 5-7 лет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.03 17:08
  • 46627
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.03 16:54
  • 19
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 20.03 15:45
  • 3
«Бумеранг», «Пенициллин» и другие: В ходе СВО российские военные тестируют новые образцы вооружений
  • 20.03 15:43
  • 0
Польша стала театральными подмостками для бродячих политкомедиантов
  • 20.03 11:09
  • 1
ООН подтверждает продление черноморской зерновой инициативы, призывает выполнять и договоренности по российской продукции - заявление
  • 20.03 11:02
  • 1
Очередная кульминация:Россия и Китай содействуют расширению БРИКС и ШОС
  • 20.03 06:18
  • 2425
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.03 01:35
  • 1218
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.03 15:41
  • 0
Что скрыто за решением Гаагского суда? Расшифровка.
  • 19.03 15:26
  • 1
Курганские власти выделили почти 30% бюджетных мест под обучение кадров для ОПК
  • 19.03 15:25
  • 3
В Госдуме предложили установить налоговый вычет по НДФЛ за закупку военного снаряжения
  • 19.03 15:25
  • 3
Рабочая группа по СВО подготовила предложения по повышению эффективности гособоронзаказа
  • 18.03 08:29
  • 2
Бизнесмены предпочитают покупке аренду бизнес-джетов
  • 18.03 02:46
  • 3
ВВС США опубликовали новые снимки ядерного бомбардировщика B-21 Raider
  • 17.03 12:25
  • 0
Против кого ведёт свою «войну» Тихановская?