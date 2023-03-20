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Урсула фон дер Ляйен: ЕС и НАТО нужна защита объектов инфраструктуры

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Источник изображения: © AP Photo / Virginia Mayo

Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии, пообещала вместе с НАТО найти варианты решений для защиты критических объектов инфраструктуры.

"Мы решили вместе с НАТО изучить места уязвимости нашей критической инфраструктуры — транспортной, энергетической, цифровой и космической… Мы совместно разработаем решения для лучшей защиты", — сообщила председатель Еврокомиссии.

17 марта Йенс Столтенберг, генсек Североатлантического альянса, и председатель ЕК побывали в Норвегии на платформе в районе месторождения Тролль. Ранее прошло заседание совместной (НАТО И ЕС) рабочей группы по защите объектов критической инфраструктуры.

Группа была создана 11 января после теракта на трубопроводах "Северного потока". Как сказала Урсула фон дер Ляйен, эта группа будет определять наличие угрозы для объектов инфраструктуры, разрабатывать основные принципы ее защиты, предлагать соответствующие меры.

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