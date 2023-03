США не смогли извлечь уроки иракской войны

The Guardian: война в Ираке стала самым громким поражением США

Представляя конфликт на Украине как борьбу демократии с автократией, Байден демонстрирует, что в Ираке США ничему не научились, пишет The Guardian. Незаконная интервенция стала самым крупным и громким из всех серьезных поражений Америки.

Стивен Вертхейм (Stephen Wertheim)

Двадцать лет назад Соединенные Штаты вторглись в Ирак, направив 130 000 американских военнослужащих в суверенную страну для свержения ее правительства. Джо Байден, будучи тогда председателем сенатского комитета по международным отношениям, проголосовал за это решение, о чем впоследствии пожалел.

Сейчас идет еще один крупный конфликт, потрясший весь мир. Байден, ныне президент США, недавно побывал в Варшаве, чтобы заручиться международной поддержкой Украины в ее борьбе с Россией. После выступления президент заявил: “Идея о том, что 100 тысяч военных войдут на территорию другой страны — после Второй мировой войны ничего подобного не происходило”.

Эти слова прозвучали 22 февраля, спустя месяц после 20-й годовщины первого удара американских военных по Багдаду. Белый дом не стал корректировать заявление Байдена, а репортеры не задавали вопросов. Ведущие газеты страны The New York Times и The Washington Post опубликовали статьи с соответствующей цитатой, не усомнившись в правдивости слов президента и не уличив его в лицемерии.

А была ли вообще война в Ираке?

Пока Вашингтон о ней забывает, остальной мир помнит. Имела место вопиющая незаконность обхода принципов ООН, а попытка узаконить “упреждение” дала российскому президенту Владимиру Путину прецедент. Хуже всего было то, что Ирак оказался разрушен, погибли сотни тысяч людей и почти 4600 военнослужащих США, а нестабильность и терроризм накрыли весь регион.

Война в Ираке была не единственной военной интервенцией США и их союзников за последние десятилетия: трагическую картину дополняют Косово, Афганистан и Ливия. Но война в Ираке стала самым крупным и громким из всех серьезных поражений Америки; его нельзя ни оправдать, ни игнорировать. По крайней мере, на первый взгляд. Заявление Байдена — это лишь последняя из череды попыток американских лидеров забыть о той войне и двигаться дальше.

Барак Обама, который пришел в Белый дом, поклявшись покончить с тем “мышлением”, что привело Америку в Ирак, решил, что прекращения войны будет достаточно. “Теперь пришло время перевернуть страницу”, — сказал он в 2011 году, отдав приказ о выводе американских войск из страны. Три года спустя он отправил их обратно для борьбы с возникшим благодаря хаосу и гражданской войне "Исламским государством"*. А Дональд Трамп умело воспользовался общественным возмущением как самой войной, так и отказом элит признать свою ответственность и изменить политику соразмерно масштабам катастрофы.

Как бы ни хотелось двигаться дальше без оглядки, первое не исключает второго. Светлого будущего вероятнее достичь после понимания и оценки причин неудачи прошлых попыток.

За злодеяния Запада сейчас отчасти расплачиваются украинцы. Мало кто за пределами России испытывает энтузиазм по поводу усилий Путина, но бóльшая часть мира считает конфликт не борьбой за суверенитет и свободу, а опосредованным конфликтом между Россией и Западом.

По данным The Economist Intelligence Unit, примерно 58% населения мира (без учета двух непосредственно вовлеченных в конфликт сторон) живет в странах, которые либо нейтральны по отношению к нынешнему конфликту, либо склоняются в сторону России. За последний год поддержка позиции Запада скорее сократилась, чем выросла: горстка изначально критиковавших Россию стран предпочла нейтралитет. Только в прошлом месяце резолюцию ООН с требованием к России вывести войска с Украины не поддержали 39 стран. На нейтральные государства, включая Китай и Индию, приходится, по оценкам, 62% населения Глобального Юга.

Россия не стала международным изгоем, как твердят западные лидеры. Ее экономика выдержала международные санкции, отчасти благодаря тому, что к ним присоединились одни лишь богатые стратегические партнеры США.

В этой связи Белому дому следует задуматься о том сигнале, который Байден послал миру своим поведением, будто войны в Ираке никогда не было. Между строк читается следующее: если акт агрессии совершают США, то это не в счет. Вполне вероятно, что фразой “со времен Второй мировой войны ничего подобного не происходило” Байден подразумевал Европу, но забыл об этом сказать — в таком случае он поставил между историей Запада и историей мира знак равенства, стерев основной опыт человечества. Как бы там ни было, Байден дал понять, что поддержка Украины — это просто силовая политика, а не принципиальный вопрос, в котором заинтересованы все страны.

Само по себе лицемерие проблемы не представляет, оно окружает нас повсюду. Важно то, стремимся ли мы к созданию лучшего мира.

Забывая очевидное, Байден увековечивает тот гегемонистский проект, что однажды привел США в Ирак. Аналогичный сигнал он посылает представлением конфликта на Украине как борьбы демократии с автократией, как будто поддержки заслуживают только те страны, чьи правительства одобряет Вашингтон.

Незападные государства заинтересованы в защите принципа об уважении чужого суверенитета, а не его условном характере. Если Вашингтон все еще претендует на право судить, кто суверенен, а кто — нет, действительно ли он в итоге отказался от права вторгнуться в Ирак?

США должны откровенно признать прошлые ошибки и продемонстрировать полученный опыт словом и делом, ведь начать строить лучший мир никогда не поздно. Но даже сейчас, когда Америка приняла, как ей кажется, правильную сторону в последнем конфликте, никто не возьмется с точностью сказать, какие именно уроки она в конечном счете извлекла.

* запрещенная в России террористическая организация