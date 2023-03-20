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РИА Новости

Отставной генерал считает, что MQ-9 мог вести разведку "Турецкого потока"

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Истребитель Су-27 ВКС РФ пролетает вблизи БПЛА MQ-9 Reaper ВС США в акватории Черного моря
Истребитель Су-27 ВКС РФ пролетает вблизи БПЛА MQ-9 Reaper ВС США в акватории Черного моря.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Европейского командования ВС США

Генерал-майор Липовой: упавший в Черном море MQ-9 мог вести разведку "Турецкого потока"

МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Упавший в Черном море американский беспилотник MQ-9 Reaper летал над той частью акватории Черного моря, где пролегает газопровод "Турецкий поток", что косвенно свидетельствует о возможных планах Штатов провести на нем диверсию, считает председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России" Герой России генерал-майор Сергей Липовой.

"Беспилотник в том районе оказался неслучайно. Он находился там, где по дну Черного моря пролегает трубопровод "Турецкий поток". Это еще раз говорит о том, что Америка не отказывается от тех целей, которые она преследовала в Балтийском море, а сейчас эти цели преследует в акватории Черного моря", - сказал он в пятницу в ходе пресс-конференции "Кому достанется упавший в Черное море американский беспилотник?". По его оценке, разведку в районе "Турецкого потока" можно рассматривать как "новое косвенное свидетельство причастности США к взрыву на "Северных потоках" в Балтийском море".


Инфографика; Инцидент с MQ-9.
Источник: ria.ru

Как сообщало Минобороны России, во вторник утром американский беспилотник MQ-9 Reaper с выключенными транспондерами нарушил границы района над Черным морем, где в период СВО установлен временный режим использования воздушного пространства. По данным министерства, БПЛА летел в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду, отмечали в Минобороны.

Российские истребители, по заявлению военного ведомства, не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования.

Между тем европейское командование ВС США утверждает, что российский самолет Су-27 якобы столкнулся с американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9, в результате чего последний упал в международные воды в районе Черного моря.

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