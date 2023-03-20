GA-ASI поставит БЛА MQ-9B "СиГардиан" Морским силам самообороны Японии

ЦАМТО, 17 марта. Компания General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) выбрана для поддержки проекта опытной эксплуатации средневысотного БЛА большой продолжительности полета (класс MALE), реализуемого командованием Морских сил самообороны Японии.

Проект будет включать поставку разработанного GA-ASI БЛА MQ-9B "СиГардиан" и начнется в апреле 2023 года.

"СиГардиан" будет использоваться для проведения различных испытаний с целью проверки возможностей по выполнению задач Морских сил самообороны Японии в составе групп пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов для сокращения численности задействованного личного состава.

Правительство Японии объявило, что Береговая охрана и Морские силы самообороны Японии будут обмениваться данными, полученными с помощью MQ-9B, которые эксплуатируются каждой из этих структур.

БЛА "СиГардиан" будет оснащен многорежимной морской РЛС для обнаружения надводных объектов с режимом инверсного синтезирования апертуры (ISAR), приемником автоматической системы идентификации (AIS) и блоком с оптическими и инфракрасными камерами высокого разрешения.

Этот комплект датчиков позволяет в режиме реального времени обнаруживать и идентифицировать надводные суда на площади в тысячи квадратных морских миль, а также обеспечивает автоматическое сопровождение морских целей и корреляцию передатчиков системы опознавания с радиолокационными трассами.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2022 года власти Японии выбрали General Atomics Aeronautical Systems подрядчиком для реализации проекта поставки БЛА Береговой охране страны для выполнения задач поиска и спасения на море, реагирования на стихийные бедствия и обеспечения правопорядка. Применение БЛА началось в октябре 2022 года. Стоимость комплекта с одним MQ-9B оценивается в 4 млрд. иен (27 млн. долл.).