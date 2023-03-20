В Британии надеются, что Си Цзиньпин призовет Путина вывести войска с Украины

Встреча лидеров Китая и России состоится 21 марта

ЛОНДОН, 17 марта. /ТАСС/. Великобритания рассчитывает, что председатель КНР Си Цзиньпин в ходе своего визита в Москву на следующей неделе призовет президента РФ Владимира Путина вывести войска с Украины. Об этом в пятницу сообщил представитель премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.

"Если Китай хочет играть подлинную роль в восстановлении суверенитета Украины, то, очевидно, мы будем приветствовать это, - сказал представитель Сунака, слова которого приводит телеканал Sky News. - Мы ясно даем понять, что любая сделка о мире, которая не основана на суверенитете Украины и ее самоопределении, в принципе не является мирной сделкой. Поэтому мы продолжим призывать Китай, как мы делали это раньше, присоединиться к другим странам по всему миру и побудить Путина вывести войска".

Ранее Москва и Пекин объявили об официальном визите Си Цзиньпина в Россию 20-22 марта. Как отмечали в Кремле, в ходе переговоров будут обсуждаться "актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем". Также запланирован обмен мнениями в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене. Ожидается подписание ряда важных двусторонних документов. Переговоры Путина с Си Цзиньпином состоятся 21 марта, после них ожидаются заявления для прессы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.