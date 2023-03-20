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ЦАМТО

Ростех в 2022 году дополнительно привлек на свои предприятия свыше 30 тысяч сотрудников

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Центр аддитивных технологий (ЦАТ) Госкорпорации Ростех
Центр аддитивных технологий (ЦАТ) Госкорпорации Ростех.
Источник изображения: Александр Уткин

ЦАМТО, 17 марта. Холдинги Госкорпорации Ростех дополнительно приняли на работу более 30 тысяч сотрудников в 2022 году.

Активный набор кадров шел как на предприятия, участвующие в выполнении гособоронзаказа, так и на заводы, реализующие масштабные гражданские проекты, прежде всего в области авиастроения, ИТ и радиоэлектронного комплекса. Дополнительная потребность в сотрудниках вызвана увеличением объемов ГОЗ и производственной программы.

Наиболее активно за прошедший год подбор кадров вели холдинги УВЗ, "Высокоточные комплексы", "Вертолеты России", "Швабе", ОАК, ОДК, КАМАЗ, "Техмаш", "Спецхимия", концерн "Калашников" и др. На данный момент потребность в квалифицированных специалистах рабочих и инженерных профессий сохраняется.

Наиболее востребованными специальностями являются универсальные станочники, операторы токарных и фрезерных станков, в том числе с числовым программным управлением, а также слесари механосборочных работ, слесари-электромонтажники. В инженерных специальностях отмечается высокий спрос на специалистов в сфере системного инжиниринга, обладающих знаниями и умениями в области аддитивных и роботизированных технологий, радиоэлектронного бортового оборудования, математического моделирования, сквозных цифровых технологий, композитных и новых материалов, авионики, БЛА.

Для привлечения новых кадров и удержания действующих сотрудников Ростех ведет системную работу, включая формирование единой корпоративной социальной политики.

Работникам предприятий Ростеха предлагается социальный пакет, один из самых конкурентных на рынке: он включает ДМС, материальную помощь, жилищную программу, негосударственное пенсионное обеспечение, льготное санаторно-курортное обеспечение и оздоровление на базе социальной инфраструктуры Корпорации.

Помимо этого, в целях повышения кадровой мобильности при релокации сотрудникам и членам их семей предоставляется компенсация понесенных затрат на переезд в другие регионы, а также компенсация аренды жилья.

Ряд организаций Корпорации увеличил заработную плату более чем на 20% в среднем, а по некоторым рабочим специальностям – свыше 100%.

Взаимодействие с Министерством труда и региональными центрами занятости населения позволило организовать оперативный обмен информацией о высвобождаемых на рынке специалистах и вакансиях на предприятиях Ростеха. Ведется анализ гражданского сектора рынка труда, проработка возможностей привлечения и трудоустройства работников требуемой квалификации, в том числе по линии дружественных государств.

Существенно усилены рекрутинговые команды, использующие как стандартные инструменты подбора (таргетированная реклама в социальных сетях, информационные кампании на сайтах поиска работы), так и специальные акции, мотивирующие самих работников привлекать в команду ценных специалистов из "ближнего круга".

Серьезный акцент сделан на профориентацию школьников, повышение престижа рабочих и инженерных профессий, подготовку рабочих кадров. Эта работа ведется в рамках федерального проекта "Профессионалитет", а также образовательных проектов по подготовке специалистов для авиастроения, ИТ-отрасли, радиоэлектронного комплекса, где студенты-целевики трудоустраиваются с первого курса и сразу погружаются в реальные производственные задачи.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

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