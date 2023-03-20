Словакия за передачу МиГ-29 Украине рассчитывает получить компенсацию от США и ЕС

Кабмин Словакии ранее принял решение передать Киеву 13 истребителей, снятых с вооружения национальных ВВС в конце августа

ПРАГА, 17 марта. /ТАСС/. Словакия за поставку Украине истребителей МиГ-29 рассчитывает получить компенсацию в размере $900 млн, в которую включена стоимость военной техники из США на сумму $700 млн. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны республики.

"Мы говорим об общей сумме компенсации в размере $900 млн, - приводит его слова в пятницу Словацкое радио. - Республика должна получить средства из [специального фонда] Евросоюза, а также поступило предложение из США о передаче [Словакии] военной техники, стоимость которой составляет примерно $700 млн".

Ранее кабмин Словакии принял решение передать Киеву 13 истребителей МиГ-29, снятых с вооружения национальных ВВС в конце августа.

Передача самолетов Украине, по словам Надя, займет несколько недель. В данный момент Братислава ведет об этом переговоры с Киевом и государствами-союзниками. "По соображениям безопасности мы не будет об этом информировать заранее", - добавил министр, уточнив, что в данный момент истребители находятся в Словакии.