Войти
ТАСС

У ФРГ нет запросов о передаче Киеву самолетов, полученных Польшей во времена ГДР

336
0
0
МиГ-29 ВВС Германии ведет огонь ракетой Р-27, 2006 год
МиГ-29 ВВС Германии ведет огонь ракетой Р-27, 2006 год.
Источник изображения: © Фото : Общественное достояние

Разрешение властей страны на поставки Киеву старых истребителей требуется, если такие страны, как Польша или Чехия, получили их в свое время из запасов ГДР

БЕРЛИН, 17 марта. /ТАСС/. Правительство ФРГ пока не получало запросов со стороны Польши о выдаче разрешения на поставки Киеву старых истребителей, которыми Варшава располагает со времен ГДР. Об этом сообщил в пятницу на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"У нас по состоянию на настоящий момент нет на этот счет запросов", - сказал он. "Наша позиция [по поставкам оружия на Украину] всегда заключалась в том, что мы должны тесно согласовывать свои действия на международном уровне", - отметил Хебештрайт, добавив, что власти Германии не ожидают, что "другие страны будут что-то предписывать" Берлину.

Накануне президент Польши Анджей Дуда заявил, что Киев в ближайшие дни получит от Варшавы первые четыре истребителя МиГ-29. Правительство Словакии в свою очередь также одобрило ранее в пятницу передачу Украине 13 истребителей МиГ-29.

Разрешение властей ФРГ на поставки Киеву старых истребителей требуется, если такие страны, как Польша или Чехия, получили их в свое время из запасов бывшей ГДР. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
Словакия
Украина
Чехия
Похожие новости
07.10.2022
Немецкие танки для Украины: почему Шольц не спешит пойти навстречу Киеву - Мнения ТАСС
06.09.2022
Как России относиться к гонке вооружений внутри ЕС
27.05.2022
Запасы советского оружия иссякли: промежуточные итоги военной помощи Запада киевскому режиму
02.03.2022
Украина выпросила у Европы советские истребители
15.02.2012
ДОВСЕ умер и не надо его реанимировать
21.10.2011
В тройку крупнейших экспортеров вооружений в страны Африки по периоду 2003-2010 гг. входят Германия, Швеция и Китай
16.06.2010
Нижнетагильскую международную выставку "Оборона и защита- 2010" посетят представители 25 стран
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.03 17:08
  • 46627
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.03 16:54
  • 19
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 20.03 15:45
  • 3
«Бумеранг», «Пенициллин» и другие: В ходе СВО российские военные тестируют новые образцы вооружений
  • 20.03 15:43
  • 0
Польша стала театральными подмостками для бродячих политкомедиантов
  • 20.03 11:09
  • 1
ООН подтверждает продление черноморской зерновой инициативы, призывает выполнять и договоренности по российской продукции - заявление
  • 20.03 11:02
  • 1
Очередная кульминация:Россия и Китай содействуют расширению БРИКС и ШОС
  • 20.03 06:18
  • 2425
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.03 01:35
  • 1218
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.03 15:41
  • 0
Что скрыто за решением Гаагского суда? Расшифровка.
  • 19.03 15:26
  • 1
Курганские власти выделили почти 30% бюджетных мест под обучение кадров для ОПК
  • 19.03 15:25
  • 3
В Госдуме предложили установить налоговый вычет по НДФЛ за закупку военного снаряжения
  • 19.03 15:25
  • 3
Рабочая группа по СВО подготовила предложения по повышению эффективности гособоронзаказа
  • 18.03 08:29
  • 2
Бизнесмены предпочитают покупке аренду бизнес-джетов
  • 18.03 02:46
  • 3
ВВС США опубликовали новые снимки ядерного бомбардировщика B-21 Raider
  • 17.03 12:25
  • 0
Против кого ведёт свою «войну» Тихановская?